جريمة تثير الجدل.. طبيب حاول الانتحار بعد طعن زوجته

أثارت جريمة قتل في تركيا الكثير من الجدل في البلاد بعدما أعادت إلى الواجهة قضية قتل النساء مرة أخرى بعدما حاول رجل تركي قتل زوجته التي تعمل معه في نفس المكان عقب اندلاع خلافاتٍ بين الطرفين لأسباب تتعلق بمزاولتهما معاً لمهنة يعملان فيها منذ سنوات.

وفي التفاصيل، فقد شهدت بلدة كيبز، الواقعة في منطقة جناق قلعة جنوبي تركيا على الحدود مع سوريا، تعرّض امرأة لإصابات خطيرة بعد أن طعنها زوجها الطبيب الذي حاول على الفور أن ينتحر بالسكين نفسها، لكنه فشل ويرقد الآن في العناية المشددة مع زوجته، وفق ما أفادت وسائل إعلامٍ محلّية.

وتزامنت الواقعة مع غضبٍ أظهرته نساء فاعلات في أوساط المجتمع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قمنّ بإدانة تعرّض السيدة التركية لمحاولة القتل على يد زوجها لاسيما وأن حالتها الصحية حرجة وترقد في العناية المشددة منذ ساعات بعد وقوع الحادثة ظهر اليوم الاثنين في مكان عملها.

وحاول الطبيب التركي طعن زوجته في حي الحميدية التابعة لبلدة كيبز الواقعة على ضواحي جناق قلعة، وذلك في مجمعٍ سكني يضم المركز الصحي الذي يعمل فيه الرجل التركي مع زوجته.

ومع تصاعد حدة الخلاف، طعن الطبيب الذي عرّفته وسائل الإعلام التركية ب د.أ، زوجته إ.أ، بسكين طعنة بالغة. ونُقلت إ.أ. إلى مستشفى جناق قلعة الحكومي بواسطة فرق الإسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ. لكن زوجها الطبيب، فقد نُقل إلى مستشفى جامعة جناق قلعة وهو يتلقى العلاج حتى الآن.

وجددت منظمات مجتمع المدني التركي والتي تعنى بشؤون النساء مخاوفها من تكرار عمليات القتل بحق النساء. وكان من بين أبرز هذه المنظمات منصّة "أوقفوا قتل النساء" الشهيرة التي وثّقت تعرّض السيدة التركية لمحاولة القتل اليوم.

ومن المرجّح أن تنقل السلطات الطبيب التركي من المستشفى إلى مركزٍ للشرطة فور تحسّن وضعه الصحي، حيث من المتوقع أن يتم توجيه تهمّة القتل العمد إليه بعد محاولته قتل زوجته بسكين، وفق وسائل إعلامٍ تركية.
