ترامب يلمّح لـ"أخبار جيدة" قادمة

3
FEBRUARY
2026
قال ‌الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إن الإدارة الأميركية قد تعلن عن بعض ⁠الأخبار الجيدة قريبا بشأن مساعيها ‌لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022 بين روسيا وأوكرانيا.

وصرّح ترامب للصحفيين في البيت ⁠الأبيض قائلا: "أعتقد أننا ‍نحقق تقدما جيدا مع أوكرانيا وروسيا. هذه ‌هي المرة الأولى التي أقول فيها ذلك".

وأضاف: "أعتقد ‌أننا ربما سنحصل على بعض الأخبار الجيدة".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أن "خفض التصعيد" مؤخرا مع روسيا يساعد في بناء الثقة في المفاوضات، في إشارة إلى وقف موسكو المؤقت لضرباتها على منشآت الطاقة.

وذكر زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي أن "إجراءات خفض التصعيد التي دخلت حيّز التطبيق ليل الخميس الجمعة الماضي تساعد في بناء ثقة العامة في عملية التفاوض ونتيجتها المحتملة".

وأوقفت روسيا ضرباتها على منشآت الطاقة الأوكرانية الأسبوع الماضي في ظل التوقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى ما دون العشرين مئوية، بعد مناشدة من الرئيس ترامب، بحسب الكرملين.

وجاء بيان زيلينسكي بالتزامن مع اجتماعه بفريق المفاوضين الأوكرانيين قبيل جولة محادثات جديدة تهدف لوضع حد للحرب من المقرر أن تستضيفها أبوظبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأكد زيلينسكي على أنه: "نعتقد أن التوصل إلى سلام دائم ويحفظ كرامتنا هو أمر واقعي.. أوكرانيا مستعدة لخطوات حقيقية".

وأشار إلى أن المفاوضين الأوكرانيين سيعقدون اجتماعا ثنائيا مع الوفد الأميركي في أبوظبي.

وما زالت مسألة الأراضي من بين أبرز القضايا العالقة التي لم يبد أي الطرفين استعدادا للتنازل فيها.

وتطالب روسيا بالسيطرة على كامل منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، وهو أمر استبعدته كييف.

وهدّد الكرملين مرارا بالمضي قدما بعمليته العسكرية ما لم توافق كييف على تسليم المنطقة طوعا.

وفي يناير، تسبّبت روسيا بانقطاعات في الكهرباء والتدفئة والمياه في أوكرانيا اعتُبرت الأخطر منذ اندلاع الحرب قبل أربع سنوات، إذ قصفتها بـ4587 مسيرة وصاروخا بعيدي المدى في ظل تدني درجات الحرارة.
