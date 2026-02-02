ترامب يلقي "نكات" مثيرة.. ويشعل جدلا سياسيا في واشنطن

A + A -

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا في الأوساط السياسية بعد إلقائه نكات ساخرة خلال عشاء سنوي جمع كبار رؤساء الشركات والشخصيات النافذة في العاصمة. وتحدث ترامب، السبت، خلال العشاء السنوي لنادي "ألفالفا"، الذي يضم علية القوم في واشنطن، وسخر من خصومه السياسيين، ومزح بشأن غزو وشيك لغرينلاند، ولمح إلى أنه قد يقاضي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي رشحه حديثا.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن هذه أول مرة يخاطب فيها ترامب نادي "ألفالفا"، متحدثا أمام جمهور يضم خصوما له، مثل الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس" جيمي دايمون، الذي يقاضيه، وديفيد روبنشتاين الذي أقاله ترامب من رئاسة مركز كينيدي، وجيروم باول الرئيس المنتهية ولايته على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال، بحسب ما نقلته الصحيفة، مازحا أحد الحضور: "هناك الكثير من الأشخاص في هذه القاعة أكرههم، معظمكم أحبكم، من الذي ظن أن هذا سيحدث؟" وأضاف ترامب ساخرا أنه قد يختصر خطابه لأنه بحاجة إلى مشاهدة نفسه يغزو غرينلاند، قبل أن يعترف بأنه كان يمزح بشأن ذلك. وقال: "لن نغزو غرينلاند. سنشتريها. لم يكن هدفي يوماً أن أجعل غرينلاند الولاية 51. أريد أن أجعل كندا الولاية 51.



غرينلاند ستكون الولاية 52. وفنزويلا يمكن أن تكون 53". وأشار ترامب أيضا إلى كيفن وورش، مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. وقال: "إذا لم يخفض أسعار الفائدة فسأقاضيه حتى النهاية"، ثم أضاف بعد لحظة: "أنا أمزح". وعندما سأله الصحفيون لاحقا عن تعليقاته، قال: "إنها سهرة سخرية، ليلة كوميدية"، مضيفا أنه يأمل أن يخفض وورش أسعار الفائدة.



كما تحدث ترامب عن السيدة الأولى ميلانيا ترامب وعن فيلمها الوثائقي الجديد الذي أنتجته شركة أمازون، التي يملكها جيف بيزوس أحد أعضاء النادي. وأوضح ترامب أن زوجته تتحدث عدة لغات، قائلا: "عندما تغضب مني يكون الأمر وكأنني عدت إلى ذا فويس من جديد". وتحدث الرئيس 47 للولايات المتحدة عن بعض موضوعاته المفضلة، مفتخرا ببناء قاعة رقص في البيت الأبيض، وبكأس العالم لهذه السنة، وبالألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2028. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل ألقى عدة تعليقات وصفت بالجارحة في حق بعض خصومه السياسيين، وهو ما لم يلق استحسان الحضور.