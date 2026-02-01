الأونروا تحذر من تصاعد العنف الإسرائيلي بالضفة الغربية لمستويات غير مسبوقة

A + A -

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بلغ "مستويات قياسية".وأضاف لازاريني في بيان، أن ما يحدث في الضفة الغربية هو "الحرب (الإسرائيلية) الصامتة التي لم تحظَ بالتغطية الكافية".وتابع: "مستويات قياسية من العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ تشرين الأول 2023، إذ قُتل أكثر من ألف فلسطيني، قرابة ربعهم من الأطفال".وقال لازاريني: "لا يزال عشرات الآلاف نازحين بعد مرور عام على إطلاق (إسرائيل) عملية "الجدار الحديدي"، وهي أكبر عملية نزوح منذ عام 1967، وتُهدم منازلهم تدريجيا الآن لمنع عودتهم".وزاد بأنه "في الوقت الذي انصبّ فيه الاهتمام العالمي على غزة، أصبح التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني في الضفة الغربية أمرا طبيعيا".