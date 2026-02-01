living cost indicators
رئيسة البعثة الأميركية في كراكاس لإحياء العلاقات بعد إطاحة مادورورئيسة البعثة الأميركية في كراكاس لإحياء العلاقات بعد إطاحة مادورو

1
FEBRUARY
2026
وصلت الرئيسة الجديدة للبعثة الأميركية في فنزويلا السبت إلى كراكاس حيث استقبلها وزير الخارجية في سياق الاستئناف التدريجي للعلاقات الثنائية بعد أقل من شهر من اعتقال قوات خاصة أميركية الرئيس نيكولاس مادورو. 
     
وقالت لورا دوغو على حسابها في منصة إكس "وصلت للتو إلى فنزويلا. أنا وفريقي على أتم الاستعداد للعمل"، مرفقة صورا لها على مدرج مطار مايكيتيا حيث وصلت قادمة من بوغوتا. ولا يُعرف حتى الآن مدة إقامتها أو جدول أعمالها.

     
وعيّنت واشنطن دوغو، وهي سفيرة سابقة في نيكاراغوا، قائمة بالأعمال في 22 كانون الثاني/يناير، لتشغل بذلك أعلى منصب في البعثة الدبلوماسية في غياب السفير. 
     
وقطعت العلاقات بين البلدين عام 2019 خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب.
     
وأجرى وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل محادثات مع الرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأميركية بعيد وصولها إلى كراكاس. 
     
وقالت الخارجية الفنزويلية إن الاجتماع جزء من "جدول الأعمال بين الحكومة الفنزويلية والولايات المتحدة بهدف تحديد خريطة طريق بشأن القضايا ذات الاهتمام الثنائي، فضلا عن معالجة وحلّ النزاعات القائمة من خلال الحوار الدبلوماسي، على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي".

وأكد الرئيس الأميركي مرارا أن العلاقة "جيدة" مع ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو التي أصبحت رئيسة بالوكالة.

