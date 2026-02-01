سكاي نيوز عربية: ترامب: إيران تتحدث "بجدية" مع الولايات المتحدة

A + A -

سكاي نيوز عربية: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن إيران تتفاوض بجدية مع الولايات المتحدة.



وأضاف ترامب أنه يأمل أن تتفاوض إيران على شيء مقبول.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق، السبت، إن إيران تجري محادثات مع الولايات المتحدة، معتبرا أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى تفاهم بين الجانبين.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أوضح ترامب: "إيران تتحدث معنا، وسنرى إن كنا نستطيع فعل شيء، وإلا سنرى ماذا سيحدث"، ملمحا إلى احتمالات تصعيد في حال فشل المسار الدبلوماسي.

وأضاف الرئيس الأميركي منتقدا التجارب السابقة: "في آخر مرة كنا نتفاوض معهم اضطررنا لتدمير منشآتهم النووية، ولم ينجح الأمر".



ويأتي هذا في وقت تحدث فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عن وجود "تقدم" نحو إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن، رغم التهديدات الأميركية المتكررة باللجوء إلى الخيار العسكري.



وكتب لاريجاني، السبت، في منشور على منصة "إكس": "خلافا للأجواء المصطنعة التي تخلقها وسائل الإعلام، فإن بلورة إطار للمفاوضات في تقدم"، في إشارة إلى مسار تفاوضي يجري العمل عليه بعيداً عن التصعيد الإعلامي.