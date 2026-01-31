living cost indicators
إسرائيل تقدم للولايات المتحدة "معلومات استخباراتية" عن إيران

31
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قدمت إسرائيل للولايات المتحدة معلومات استخبارية عن إجراءات إيران لإعادة بناء برنامجها الصاروخي، حسبما أفاد تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، السبت.

وتم تقديم هذه المعلومات للأميركيين خلال زيارة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شلومو بيندر إلى الولايات المتحدة، وفق المصدر ذاته.

وتتعلق هذه المعلومات على الأرجح بـ"إعادة بناء برنامج الصواريخ البالستية الإيراني"، الذي تضرر بشدة من جراء حرب الـ12 يوما مع إسرائيل.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن هجوم على إيران، لكن "كان" تقول إن الولايات المتحدة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بهذا الشأن.

وحسب هيئة البث، تتوقع إسرائيل أن يسعى ترامب إلى "استنفاد جميع خيارات التفاوض مع إيران، قبل اتخاذ أي خطوة عسكرية ضدها".

وقال مسؤول إسرائيلي بشأن حالة الاستعدادات لأي ضربات أميركية محتملة، إن "الإيرانيين قلقون بالفعل من هجوم قريب"، لكنه أضاف أن "إسرائيل ليست على علم بأي تهديد فوري".

إلا أن "أحد مخاوف إسرائيل هو أن المفاوضات مع إيران قد تقع في نفس الفخاخ التي وقع بها الاتفاق السابق، الذي انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى عام 2018، مثل عدم تناول القضايا التي تتجاوز البرنامج النووي، مثل منظومة الصواريخ، وتحديد موعد انتهاء للاتفاقية".

وبحسب التهديد الذي أطلقه ترامب علنا، فهو يطالب إيران بـ"عدم امتلاك أسلحة نووية"، إلا أن تقرير "كان" يكشف عن مخاوف إسرائيلية من أن تقتصر مباحثات واشنطن مع طهران، في حال عقدت، على هذا الجانب فقط.

ومع ذلك، تحدث المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في تصريحات سابقة، عن "كل من منظومة الصواريخ والنشاط الإقليمي لإيران".
Skynews
