غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من أن المنظمة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك" بسبب عدم دفع الدول الأعضاء لرسومها.وقال غوتيريش، في رسالة إلى جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193، إن الأمم المتحدة تواجه أزمة مالية "تتعمق وتهدد تنفيذ البرامج"، وقد تنفد الأموال بحلول تموز المقبل.وأكد غوتيريش ضرورة الوفاء بالمدفوعات الإلزامية أو إعادة صياغة قواعد المنظمة المالية لتجنب الانهيار، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة واجهت أزمات مالية في الماضي، لكن الوضع الحالي "مختلف تمامًا".وأضاف غوتيريش في رسالته: "تم الإعلان رسميًا عن قرارات بعدم الوفاء بالمساهمات المقررة التي تمول جزءًا كبيرًا من الميزانية العادية المعتمدة"، دون ذكر أسماء الدول المعنية.وأكد أن "سلامة النظام بأكمله" تعتمد على التزام الدول بدفع مساهماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن 77% من الإجمالي المستحق تم دفعه في 2025، مما ترك رقمًا قياسيًا غير مدفوع.