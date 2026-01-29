هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن ستواصل إرسال القوات إلى الشرق الأوسط

A + A -

تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستشرع في تحرك عسكري واسع النطاق ضد إيران في ضوء المناقشات الأمنية والتنسيق العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة.وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تدوينة على موقع "إكس"، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل إرسال القوات إلى الشرق الأوسط. ومن جانبها، أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الولايات المتحدة أرسلت مدمرة حربية إضافية إلى الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات مع إيران ولتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.وقالت الصحيفة إن مسؤول أمريكي، لم يكشف عن اسمه، صرح لوسائل إعلام غربية بأن مدمرة أمريكية أخرى دخلت المنطقة خلال اليومين الماضيين ما يرفع عدد المدمرات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط إلى 6 مدمرات.كما أشارت إلى وجود حاملة طائرات و3 سفن قتالية ساحلية أخرى.