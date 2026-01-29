living cost indicators
هل توجد حياة خارج كوكبنا؟.. اكتشاف جديد يثير اهتمام العلماء

29
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت وكالة "ناسا" عن اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية يبعد نحو 146 سنة ضوئية عن الأرض، ووُصف بأنه "مشابه للأرض بشكل لافت"، ما أعاد طرح أحد أكبر الأسئلة العلمية: هل توجد حياة خارج كوكبنا؟ الكوكب الجديد، الذي يحمل اسم HD 137010 b، قد يقع عند الحافة الخارجية لما يُعرف بـ"المنطقة الصالحة للحياة" حول نجمه، وهي المنطقة التي تسمح، نظريا، بوجود ماء سائل على السطح، إضافة إلى غلاف جوي قد يكون مناسبا لظهور أشكال من الحياة، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن العلماء يحذرون من أن أي كائنات محتملة على هذا الكوكب ستحتاج إلى التكيف مع برودة شديدة، إذ أوضحت "ناسا" أن النجم المضيف، HD 137010، ورغم تشابهه مع الشمس، إلا أنه أبرد وأخفت، ما قد يجعل درجة حرارة سطح الكوكب لا تتجاوز –90 فهرنهايت (–68 مئوية)، وهي قريبة من متوسط حرارة سطح كوكب المريخ. وجرى اكتشاف الكوكب الصخري باستخدام بيانات تلسكوب كيبلر الفضائي خلال مهمته الثانية المعروفة باسم K2، وذلك عبر رصد عبور واحد فقط للكوكب أمام نجمه، وهو ما كان كافيا لتقدير خصائص مداره. وبحسب العلماء، أتاح هذا العبور تقدير الفترة المدارية للكوكب، والتي تبلغ نحو 10 ساعات فقط، مقارنة بنحو 13 ساعة للأرض، ما يشير إلى أنه يدور بسرعة كبيرة حول نجمه.

وتشير الحسابات إلى أن الكوكب على الأرجح شديد البرودة، مع احتمال – وإن كان ضعيفا – أن يكون معتدل الحرارة أو حتى غنيا بالمياه. وأوضحت ناسا أن هذا السيناريو قد يتحقق في حال امتلاك الكوكب غلافا جويا غنيا بثاني أكسيد الكربون أكثر من الغلاف الجوي للأرض. ووفق نماذج المحاكاة، هناك احتمال بنسبة 40% أن يكون الكوكب ضمن "المنطقة الصالحة للحياة المحافظة"، و51% ضمن "المنطقة الصالحة للحياة المتفائلة". في المقابل، حذّر العلماء من أن هناك أيضا احتمالا يقارب 50% بأن يكون الكوكب خارج المنطقة الصالحة للحياة تماما. ولتأكيد قابلية الكوكب للسكن، سيحتاج الباحثون إلى عمليات رصد إضافية، وصفوها بأنها "معقدة".
Skynews
{{article.title}}
