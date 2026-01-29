A + A -

ذكرت وكالة ​تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، الخميس، ‌أن مختلف فروع ⁠الجيش الإيراني تسلمت دفعة تضم ألف ‌مسيرة، ​وسط تصاعد التوتر بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ​بشن ‍هجوم إذا رفضت طهران إبرام اتفاق نووي.وقال ‍قائد الجيش الإيراني أمير ‍حاتمي: "بالنظر للتهديدات التي نواجهها، يحافظ ‌الجيش على ‍قدراته ‍الاستراتيجية ويعززها لضمان سرعة القتال ‌وفرض رد ساحق على أي معتد".كما أفاد التلفزيون الإيراني بأن هذه الطائرات المسيّرة "صممت بما يتناسب مع التهديدات الحديثة وتجارب حرب الأيام الاثني عشر، على يد خبراء الجيش وبالتعاون مع وزارة الدفاع". وأضاف أنها "مصنّفة ضمن الفئات التدميرية، والهجومية، والاستطلاعية، والحرب الإلكترونية، ومخصّصة لتدمير أهداف ثابتة ومتحركة محددة في البحر والجو والبر".هذا وقال اللواء أمير سرلشكر حاتمي، عقب إصدار أمر إلحاق الطائرات المسيّرة البرية والبحرية، إن "الحفاظ على المزايا الاستراتيجية وتعزيزها، بما يتناسب مع التهديدات المقبلة، من أجل القتال السريع والرد الحاسم على أي اعتداء أو معتدٍ، كان وسيبقى دائما على جدول أعمال الجيش".