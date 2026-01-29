living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

10 سفن وطائرات تجسس.. تعرف على أسلحة أميركا المحتشدة بالمنطقة

29
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فيما لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس بوجود "أسطول ضخم" من السفن المتجهة إلى الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر مع إيران، تدفق المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة، بما في ذلك طائرة متخصصة في جمع الاستخبارات الإلكترونية، التي يُتوقع أن تكون حاسمة في مواجهة سيناريوهات متعددة، إضافة إلى عدة مدمرات.

فقد أكد متحدث باسم البحرية الأميركية أمس الأربعاء أن الحاملة أبراهام لينكولن وثلاث مدمرات من فئة "آرلي بيرك" موجودة حالياً في منطقة القيادة المركزية (CENTCOM)، وهو نفس عدد السفن الذي رافق مجموعة الحاملة "جيرالد فورد" خلال انتشارها في الكاريبي قبيل عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مطلع يناير الحالي.

10 سفن
بذلك يرتفع عدد السفن الحربية الأميركية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية إلى 10 سفن. وقد انضمت المدمرة "ديلبرت دي بلاك" حديثاً إلى هذه القوة، وفق ما أكده مسؤول في البحرية، حسبما أفاد موقع " The War Zone"

وتوفر تلك المدمرات قدرة دفاعية مهمة ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى تمتعها بقدرات على القصف من مسافات بعيدة، وهي قدرات حاسمة في هذا الجزء من الشرق الأوسط حالياً، خاصة مع تهديد الحوثيين في اليمن باستهداف أهداف أميركية وإسرائيلية في حال تعرض إيران لهجوم.

في المقابل، أوضح المسؤول في مقارنة للوضع في الكاريبي، أن هناك 12 سفينة حربية في البحر الكاريبي، بينها عدد من المدمرات وحاملة الطائرات "جيرالد فورد"، إضافة إلى مجموعة "إيوو جيما" البرمائية (ARG)/وحدة مشاة البحرية ال22 المكوّنة من ثلاث سفن هجومية برمائية، وطراد صواريخ موجهة من فئة "تيكونديروجا".

كما كانت سفينة العمليات الخاصة "أوشن تريدر" تعمل أيضاً في تلك المياه. علماً أنه غالباً ما ترافق مجموعات الحاملات غواصة هجومية سريعة لا يُكشف عنها.

طائرة التجسس الإلكترونية
إلى ذلك، وصلت طائرة الاستخبارات الإلكترونية RC 135V Rivet Joint إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، بعد انطلاقها من قاعدة "أوفَت" في نبراسكا مروراً ب"ميلدنهال" في بريطانيا، وفق ما أظهرت بيانات تتبع الرحلات.

وتُعد RC 135 من أهم منصات جمع الاستخبارات الأميركية، إذ تحتوي على مجموعة واسعة من أنظمة اعتراض الإشارات (SIGINT) التي تلتقط الاتصالات والانبعاثات الإلكترونية وتحدد مواقعها وفئاتها، بما في ذلك الدفاعات الجوية ومراكز القيادة والسيطرة.
كما يُستخدم هذا النوع من الطائرات لرسم "الصورة الإلكترونية للعدو" وتحديثها قبيل أي عملية عسكرية محتملة، إضافة إلى مراقبة نوايا الخصم وفهم وضع قواته في أي لحظة.

وفي نوفمبر الماضي، أكد مسؤول أميركي أن إحدى طائرات Rivet Joint كانت تتواجد في منطقة القيادة الجنوبية "لاختبار رادارات فنزويلا واستجاباتها"، ما يتماشى مع تحليلات سابقة حول دورها في حملة اعتقال مادورو.

كذلك أشارت مؤشرات أخرى إلى تحركات جوية فريدة نحو الشرق الأوسط، منها طائرة E 11A BACN المتجهة إلى قاعدة سودا في اليونان، وهي محطة معتادة قبل التوجه للمنطقة. وتوفر هذه الطائرة قدرات ربط واتصال متطورة بين القوات البرية والجوية.

6 طائرات حرب إلكترونية
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن ست طائرات حرب إلكترونية من طراز EA 18G Growler غادرت مهمتها في الكاريبي متجهة شرقاً عبر الأطلسي، ويرجح أنها في طريقها إلى الشرق الأوسط، رغم عدم وجود تأكيد رسمي.

وتُستعمل طائرات "غراولر" قبل أي عملية تعتمد على ضربات جوية ضد أهداف داخلية مثل المواقع الإيرانية المحتملة، إذ توفر تشويشاً إلكترونياً وحماية للذخائر التي تُطلق من مسافات بعيدة والطائرات المتوغلة في أنظمة الدفاع الجوي.

كما أظهرت بيانات أخرى تحرك طائرات البحث والإنقاذ HC 130J Combat King II نحو الشرق الأوسط، وهي خطوة تتناسب مع استعدادات محتملة لتنفيذ ضربات جوية داخل إيران، إذ تُستخدم لاستعادة الطيارين في حال إسقاط طائراتهم فوق أراضٍ معادية.

كما تم نشر ما لا يقل عن 12 مقاتلة F 15E إضافية في قاعدة "موفق السلطي" في الأردن، ودخلت طائرات التزوّد بالوقود المنطقة تدريجياً. وتتواجد طائرات تكتيكية أخرى في الميدان، مثل A 10، لكن لم يُسجل بعد تدفقٌ كبير للقوة الجوية الأميركية، وهو ما كان سيحدث لو كانت واشنطن تستعد لحملة جوية واسعة ضد إيران، ما قد يشير إلى أن العملية المتوقعة إن حصلت ستكون محدودة النطاق، إلا إذا شاركت إسرائيل بقوتها الجوية في عملية مشتركة.

وأخيراً، أظهرت بيانات تتبع أخرى نقل أنظمة دفاع جوي وصاروخي جديدة إلى المنطقة، ومنها منظومات باتريوت وTHAAD، في إطار تعزيز الحماية من أي هجوم إيراني محتمل، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

أسطول ضخم
تأتي تلك التحركات فيما تتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وسط تهديدات متبادلة. وكان ترامب أعلن أمس عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" أن "أسطولا ضخما يتجه إلى إيران"، في إشارة إلى مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن".

كما أضاف أن هذا الأسطول "يتحرك بسرعة وقوة وحماس وهدف واضح"، مردفاً أنه "أكبر من ذلك الذي تم إرساله إلى فنزويلا، وتقوده الحاملة العظيمة أبراهام لينكولن.. ومثلما حدث مع فنزويلا، فهو مستعد وقادر على إنجاز مهمته بسرعة وبقوة، إذا لزم الأمر."

بالتزامن، كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي يدرس توجيه ضربة كبيرة جديدة إلى طهران، بعدما فشلت المناقشات الأولية بين البلدين بشأن الحد من البرنامج النووي الإيراني وإنتاج الصواريخ الباليستية في إحراز أي تقدّم.

في المقابل، هددت السلطات الإيرانية بأنها سترد بحزم على أي هجوم. وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريبآبادي، إن "ردنا على أي هجوم عسكري سيكون حاسماً ومؤلماً" ، مؤكداً أنه حتى أي إجراء محدود سيواجه برد قاس وموجع.

كذلك، أكدت البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي أن طهران "ستتخذ كل الإجراءات والتدابير المشروعة للدفاع عن سيادتها، وسلامة أراضيها وشعبها ضد أي هجوم مسلح". وشددت على أن "الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية كاملة ومباشرة لأي عواقب ناتجة لايمكن التنبؤ بها أو التحكم فيها".

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout