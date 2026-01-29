living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

3 شروط طرحها ترامب على إيران لوقف الخيار العسكري.. ما هي؟!

29
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


كثّف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تهديداته ضد إيران بشكل حاد الأربعاء، ملمحاً إلى أنه إذا لم توافق طهران على مجموعة من المطالب التي قدمتها الإدارة لقادة البلاد، فقد يشن هجوماً قريباً "بسرعة وعنف".

وجاء تهديد ترامب بشن هجوم مباشر ثانٍ على إيران من قبل القوات الأميركية خلال ثمانية أشهر في وقت اتخذت فيه حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، إلى جانب سفن بحرية أخرى وقاذفات وطائرات مقاتلة، مواقعها في المنطقة على مسافة قريبة من البلاد.

وقارن ترامب صراحة هذا الحشد العسكري بالقوات التي حشدها قرب فنزويلا أواخر العام الماضي، قبيل العملية التي أدت إلى القبض على نيكولاس مادورو وزوجته في منتصف الليل أوائل يناير.

مطالب الإدارة الأميركية
ولم يقدم ترامب تفاصيل محددة بشأن "الصفقة" التي يطالب بها، مكتفياً بالقول إن "أسطولاً ضخماً" يتجه نحو إيران وأن على البلاد إبرام اتفاق. ومع ذلك، يقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنهم طرحوا ثلاثة مطالب أمام الإيرانيين في المحادثات أولها الوقف الدائم لجميع عمليات تخصيب اليورانيوم. ثانيا وضع قيود على مدى وعدد صواريخهم الباليستية. والأمر الثالث إنهاء كل الدعم للجماعات الوكيلة في الشرق الأوسط، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن.

وكان لافتاً غياب أية إشارة لحماية المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في إيران في ديسمبر، وهو ما هز البلاد وخلق أحدث أزمة لحكومتها. ورغم وعود ترامب السابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمساعدتهم، فإنه لم يذكرهم تقريباً في الأسابيع الأخيرة. وتقول إيران إن عدد القتلى بلغ 3,117، لكن جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن هذا الرقم يقل كثيراً عن العدد الفعلي، حيث تتراوح تقديراتهم بين 3,400 و6,200 قتيل.

ويبدو ترامب "متشجعاً" بعد نجاحه الأولي في فنزويلا، ويستخدم بوضوح تهديد "قطع رأس النظام" لإرهاب القيادة الدينية والحرس الثوري. وكشفت الاتصالات الأخيرة عن هشاشة النظام الإيراني، حيث اضطر وزير الخارجية، عباس عراقجي، لطلب الإذن للتحدث مع ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص، وانتهى به الأمر لتقديم التزام عبر "طرف ثالث" بأن إيران لا تخطط لإعدامات وشيكة، نظراً لمنعه من التواصل المباشر مع الولايات المتحدة.

من جانبه، صرح عراقجي للصحافيين في طهران، الأربعاء، بأن إيران لم تطلب اجتماعاً مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن "الدبلوماسية لا يمكن أن تكون فعالة من خلال التهديدات العسكرية". وحذر من أن أية مواجهة شاملة ستكون "فوضوية وشرسة وتستمر لفترة أطول بكثير من الجداول الزمنية الخيالية التي تروج لها إسرائيل".

وفي واشنطن، أبلغ وزير الخارجية ماركو روبيو المشرعين أن الحشد العسكري دفاعي في الأساس لحماية القوات الأميركية، لكنه أشار إلى أن القوات يمكنها أيضاً "التحرك استباقياً".

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات لم تحرز تقدماً، حيث يرى مراقبون أن مطالب ترامب ستضعف القوة الإيرانية المتآكلة أصلاً بعد حرب الـ 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو الماضي، والتي انتهت بهجوم جوي أميركي على ثلاثة مواقع نووية رئيسية (نطنز وفوردو وأصفهان). وبينما يزعم ترامب أن البرنامج النووي قد "مُحي"، تشير استراتيجية الأمن القومي الخاصة به إلى أنه "تدهور بشكل كبير" فقط.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout