دقت طبول الحرب.. هذه أبرز الحشود العسكرية الأميركية ضد إيران

تشهد منطقة الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة تحركات عسكرية أميركية لافتة، تعكس مستوى متقدما من القلق في واشنطن إزاء تصاعد التوتر مع إيران، في ظل تطورات إقليمية متسارعة وارتفاع منسوب المخاطر الأمنية.ووفق مصادر عسكرية وإعلامية متطابقة، دفعت الولايات المتحدة بحزمة من التعزيزات العسكرية النوعية إلى نطاق عمليات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع وطمأنة الحلفاء، بالتوازي مع إرسال رسائل واضحة إلى طهران.أسطول حربي جديد وحاملة طائرات إلى المنطقةفي مقدمة هذه التحركات، شق أسطول حربي أميركي إضافي طريقه نحو الشرق الأوسط، يتضمن وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" ومجموعتها الضاربة، التي تضم مدمرات وطرادات مزودة بأنظمة دفاع جوي وصاروخي متقدمة.وتُعد حاملة الطائرات إحدى أهم أدوات القوة الأميركية، لما توفره من قدرة على تنفيذ عمليات جوية مكثفة، وضرب أهداف برية وبحرية، إلى جانب دورها المحوري في الردع العسكري والاستجابة السريعة لأي تصعيد محتمل.تعزيزات برية وانتشار بحري إضافيبالتوازي مع الحضور البحري، أكدت مصادر عسكرية وصول نحو 5700 جندي أميركي إضافي إلى نطاق عمليات "سنتكوم"، في خطوة تعزز الجاهزية القتالية وتمنح القيادة الأميركية مرونة أكبر في إدارة أي سيناريو طارئ.كما شملت التحركات العسكرية نشر ثلاث سفن ساحلية أميركية إضافية في المنطقة، وهي سفن مصممة للعمل في المياه الضحلة وتأمين الممرات البحرية الحساسة، وعلى رأسها مضيق هرمز، الذي يُعد شريانا حيويا لتجارة الطاقة العالمية.جسر جوي وإمدادات لوجستيةولم تقتصر التعزيزات على القوات القتالية فقط، إذ رُصد تحريك طائرات نقل عسكرية ثقيلة تحمل إمدادات لوجستية ومعدات عسكرية إلى قواعد أميركية في الشرق الأوسط. ويشير هذا النشاط اللوجستي المكثف إلى استعدادات طويلة الأمد، وليس مجرد تحرك رمزي أو مؤقت.ويرى خبراء عسكريون أن تعزيز القدرات اللوجستية يُعد مؤشرا أساسيا على جدية أي انتشار عسكري، إذ يضمن استدامة العمليات وقدرة القوات على التحرك بسرعة وفاعلية.تفوق جوي ورسائل ردعوعلى الصعيد الجوي، أعلنت مصادر عن نشر مقاتلات أميركية إضافية من طراز F-15 إيغل في المنطقة، وهي من أكثر الطائرات فاعلية في مهام التفوق الجوي والهجمات الدقيقة بعيدة المدى.ويحمل هذا الانتشار رسالة ردع واضحة، في ظل تزايد المخاوف من استهداف المصالح الأميركية أو حلفائها، سواء عبر هجمات مباشرة أو من خلال وكلاء إقليميين.سياق إقليمي معقدتأتي هذه التحركات في سياق إقليمي بالغ التعقيد، يتسم بتداخل الملفات الأمنية والسياسية، من البرنامج النووي الإيراني، إلى الصراعات المفتوحة في عدة ساحات، إضافة إلى التوتر المتصاعد في الممرات البحرية.وفي حين تؤكد واشنطن أن وجودها العسكري يهدف إلى حماية الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة، ترى طهران في هذه التعزيزات تصعيدا واستفزازا مباشرا، ما يزيد من احتمالات سوء التقدير بين الطرفين.بين الردع والتصعيدوبينما تحاول الولايات المتحدة الموازنة بين الردع ومنع الانزلاق إلى مواجهة شاملة، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت هذه التعزيزات ستنجح في خفض التوتر، أم أنها ستدفع المنطقة نحو مرحلة أكثر حساسية.في المحصلة، تعكس الحشود العسكرية الأميركية الحالية حجم القلق من المسار الذي تتخذه الأزمة، وتؤكد أن الشرق الأوسط لا يزال ساحة مركزية في حسابات الأمن القومي الأميركي، في وقت يترقب فيه العالم ما ستؤول إليه المواجهة غير المباشرة بين واشنطن وطهران.