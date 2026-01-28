living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيران تحذر: أي "مغامرة" ستكلف أميركا خسائر فادحة

28
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال رئيس أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، الأربعاء، إن "أي مغامرة تقدم عليها أميركا ستلحق بها خسائر فادحة".

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن سياري قوله إن "عندما لا يحقق العدو نتائج ملموسة عبر التدابير العسكرية، فإنه يُواصل الضغط في مجال الحرب الناعمة والهجينة؛ لكننا لسنا مبتدئين في هذا الصدد".

وأضاف: "الحل لمواجهة خدع العدو في الوضع الحالي هو الوحدة والتماسك والتنسيق والتآزر والدعم المتبادل".

وفي رده على سؤال حول استعراض الولايات المتحدة للقوة العسكرية من خلال نشر حاملات الطائرات، قال سياري: "تسعى اميركا إلى تطبيق دبلوماسية السفن الحربية منذ عام 1981. إنها تحاول ترهيب الطرف الآخر بنشر سفن ضخمة ومعدات واسعة النطاق، وإيهام العدو بقدرتها على إلحاق الضرر".

وتابع: "لا ينبغي أن يدفعنا إظهارهم وصول أسطول ثم إضافة أسطول آخر إلى ارتكاب خطأ في الحسابات. فإذا حدث عدوان، فكونوا على يقين أنهم سيتكبدون خسائر فادحة".

هذا وذكرت وسائل إعلام رسمية ‌إيرانية أن ⁠وزير الخارجية عباس عراقجي ‌نفى، الأربعاء، الاتصال مع المبعوث الأميركي ​الخاص ‍ستيف ويتكوف خلال الأيام القليلة ‍الماضية ⁠أو طلب ‍إجراء مفاوضات.

وقال وزير ‌الخارجية إن ‍طهران ‍لا تزال على ‌اتصال بالدول الوسيطة التي "تجري مشاورات".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن "أسطولا إضافيا" من السفن العسكرية الأميركية يتوجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن توافق إيران على إبرام اتفاق.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout