ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء ⁠إن "أسطولا حربيا" ‌أميركيا آخر يتجه نحو إيران، وإنه يأمل في أن تتوصل ‍طهران إلى اتفاق مع واشنطن. وفي كلمة له، قال ترامب: "هناك أسطول ‌حربي رائع آخر ‍يبحر بشكل جميل نحو ‌إيران الآن". وأضاف الرئيس الأميركي: "آمل أن يبرموا اتفاقا".وتابع قائلا: "في يونيو الماضي دمرنا القدرات النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل، وكان العالم ينتظرها منذ 22 عاما". وأوضح أن إيران "كانت على بعد شهر واحد من امتلاك سلاح نووي". وكان ترامب، قد قال الإثنين، إن إيران تعرف شروط الولايات المتحدة لإجراء حوار بين واشنطن وطهران. ونقل موقع "أكسيوس" عن ترامب قوله: "إيران تريد اتفاقا مع وصول الأسطول الأميركي إلى الشرق الأوسط"، مضيفا: "إنهم يريدون إبرام صفقة. أنا أعرف ذلك.لقد اتصلوا في مناسبات عديدة. إنهم يريدون التحدث". وأوضح ترامب: "لدينا أسطول ضخم بجوار إيران، أكبر من فنزويلا". وحسبما نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين فإن "أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن إزالة اليورانيوم المخصب، ووضع حد للصواريخ بعيدة المدى، وتغيير سياسة إيران في دعم الوكلاء في المنطقة، وحظر تخصيب اليورانيوم بشكل مستقل داخل البلاد".وأشار مسؤولون في البيت الأبيض إلى أن "خيار الضربة على إيران لا يزال مطروحا". وذكرت مصادر مطلعة أن "ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن إيران، وقد يجري مزيدا من المشاورات هذا الأسبوع".وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء بأن إسرائيل ستردّ في حال تعرّضت لهجوم من إيران، محذرا من أن طهران ستواجه قوة "لم ترها من قبل". وفي مؤتمر صحافي نقله التلفزيون قال نتنياهو: "إذا ارتكبت إيران الخطأ الجسيم بمهاجمة إسرائيل، فسنردّ بقوة لم ترها إيران من قبل"، حسبما نقلت "فرانس برس".