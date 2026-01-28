ترامب يعرب عن أمله بتقدم مسار التسوية في أوكرانيا

A + A -

روسيا اليوم: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن أمله في أن يكون مسار تسوية النزاع في أوكرانيا "يحظى بالتقدم".

وأضاف ترامب في مقابلة مع محطة إذاعة WABC: "ماذا عن إنهاء ثمانية صراعات وواحد آخر في الطريق للحل".

وأشار ترامب إلى رغبته في وقف إراقة الدماء في هذا النزاع، مؤكدا مرة أخرى على اعتقاده بأن حل هذا النزاع سيكون بسيطا.



تأتي هذه التصريحات بعد اختتام اليوم الثاني من مفاوضات المجموعة العاملة الثلاثية المعنية بقضايا الأمن بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم السبت.



ووصفت الحكومة الإماراتية الاجتماع بأنه كان إيجابيا وبناء، مشيرة إلى أن وفدي روسيا وأوكرانيا تواصلا بشكل مباشر خلال الجلسات.