تطورات مثيرة بشأن الحالة الصحية للأسطورة مايكل شوماخر

26
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن مايكل شوماخر، أسطورة سباقات الفورمولا 1، "لم يعد طريح الفراش" وذلك بعد مرور أكثر من 12 عاماً على حادث التزلج المروع الذي تعرض له في منتجع ميريبل الألبي بفرنسا.

ولم يُشاهد شوماخر علناً بعد خروجه من المستشفى عقب تعرضه للحادث، مع القليل من المعلومات المقدمة علناً عن حالته، وأشارت التقارير حينها إلى أن الألماني يُعاني من مشاكل في الذاكرة والحركة والكلام منذ وقوع الحادث ويتم رعايته في منزله بالقرب من جنيف.

إلا أن الصحافي جوناثان ماكيفوي من "ديلي ميل" اقترب من منزل عائلة شوماخر في منطقة لاس بريساس، بالقرب من أندرات في مايوركا، وبعد استشارة عدة مصادر، أفاد أن بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1 يمكنه الجلوس على كرسي متحرك.

ويواصل شوماخر تلقي الرعاية الطبية على مدار 24 ساعة من قبل فريقه الطبي بجانب زوجته كورينا، وزادت الصحيفة البريطانية أنه حالته الصحية باتت أفضل وأصبح يمكنه التنقل على كرسي متحرك في منزله.

وكانت التقارير الإعلامية قد أفادت سابقاً أن شوماخر لم يكن يستطيع التواصل مع محيطه إلا بالرمش، وأنه كان يفهم الأمور التي تدور حوله.
العربية
