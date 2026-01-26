living cost indicators
مجزرة في ملعب كرة قدم.. مسلحون يفتحون النار ويقتلون 11 شخصا

26
JANUARY
2026
شهدت مدينة ‍سالامانكا المكسيكية مجزرة مروعة مساء أمس الأحد، بعدما قتل 11 شخص على يد عدد من المسلحين، دون أن تتضح الأسباب.

وأعلن رئيس بلدية مدينة ‍سالامانكا، سيزار برييتو بمنشور على فيسبوك أمس، أن مجموعة من المهاجمين المسلحين قتلوا 11 شخصا وأصابوا 12 في ملعب لكرة القدم بعد مباراة في المدينة. وأضاف أن امرأة وطفلة من بين المصابين في الهجوم "المؤسف والجبان" الذي وقع في منطقة لوما دي فلوريس خلال تجمع اجتماعي، واصفا الحادث بأنه انهيار ‍اجتماعي خطير.

كما أكد أن هذا الحادث يضاف إلى موجة العنف التي ‍تشهدها ‍الولاية، لا ⁠سيما ‌سالامانكا. وقال "للأسف تحاول الجماعات الإجرامية إخضاع ⁠السلطات، ‍وهو ما لن يتحقق".

إلى ذلك، شدد على أنه "سيتم العثور على المسؤولين عن الهجوم".

في حين فتح مكتب المدعي العام ⁠في ولاية جواناخواتو، حيث تقع سالامانكا، ‌تحقيقاً في الهجوم. وأوضح المكتب في بيان أنه ينسق الجهود مع سلطات البلدية وسلطات الولاية والسلطات الاتحادية لتعزيز الأمن في ‍المنطقة وحماية سكانها والعثور على الجناة.

يذكر أن جواناخواتو تعد واحدة من أخطر ‌الولايات في المكسيك، وقد شهدت العديد من الجرائم المروعة.
