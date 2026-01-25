زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأميركية جاهزة بالكامل

A + A -

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، ‌إن الوثيقة الأميركية بشأن ​الضمانات الأمنية لبلاده جاهزة بالكامل وإن كييف تنتظر موعد ومكان توقيعها، مشيرا إلى إحراز تقدم خلال المحادثات مع روسيا في أبوظبي خلال اليومين الماضيين.وأضاف زيلينسكي في ‌مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "بالنسبة الينا، الضمانات الأمنية ⁠هي أولا وقبل كل شيء ضمانات أمنية من الولايات المتحدة. الوثيقة جاهزة بنسبة 100 بالمئة، ‌ونحن في انتظار ​شركائنا لتأكيد موعد ومكان توقيعها".وأردف قائلا: "ستُرسل الوثيقة بعد ذلك إلى الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوكراني من أجل التصديق عليها".وعقد مفاوضون أوكرانيون وروس يومي الجمعة والسبت أول اجتماع لهم بمشاركة وسطاء أميركيين في أبوظبي ​لمناقشة خطة ‍واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات.