living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل تستعد لسيناريوهات المواجهة مع إيران

25
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، بأن إسرائيل تتوقع أن تشن الولايات المتحدة هجوما على إيران في نهاية المطاف، بالرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بعد.

وأضافت القناة أن الأميركيين يحتاجون إلى بضعة أيام إضافية، لنقل جميع قواتهم إلى المنطقة، مشيرة إلى أن إسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات حتى أشدها خطورة، وهو سيناريو أن تشن فيه إيران هجوما على إسرائيل، بناء على افتراض أن القرار الأميركي بالهجوم قد اتُخذ بالفعل.

ووفق القناة فإنه "لم يطرأ أي تغيير على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية حتى الآن، وفي حال حدوث أي تغيير خلال الأيام القادمة سيتم إبلاغ الرأي العام".

وبلغ التصعيد بين واشنطن وطهران أرفع مراتب الترقب، مع حشود عسكرية أميركية هي الأكبر منذ أشهر وزيارات متزامنة لمسؤولين رفيعي المستوى إلى إسرائيل، من قائد القيادة الوسطى الأميركية براد كوبر إلى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر.

وأكدت تقارير إسرائيلية أن الانتشار العسكري الأميركي بالمنطقة والأكبر منذ ثمانية أشهر تقريبا اكتمل، مبرزة أن الأمر يشبه مقدمة لهجوم مرتقب على إيران.

وعززت القوات الأميركية وجودها العسكري في الشرق الأوسط بحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" بعد أن تحرّكت من منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسبوع الماضي، إلى جانب عدد من المدمِّرات المزوَّدة بصواريخ موجهة وأنظمة دفاع جوي إضافية.

كما تشمل القوة الأميركية طرّادات وأسرابا من المقاتلات وأنظمة دفاع جوي وصاروخي أرضية.

وبينما يوجد الجنرال كوبر في إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات الأمنية مع كبار المسؤولين، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأنه في حال وقوع هجوم على إيران سيتم إبلاغ المواطنين مسبقا وبشكل كاف.

ونقلت هيئة البث عن تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن زيادة الانتشار العسكري الأميركي قد يكون مقدمة للهجوم على إيران بهدف الإطاحة بالنظام أو من أجل الضغط على طهران من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل.

وفي المقابل، قال قائد الحرس الثوري الجنرال محمد باكبور إن إيران "تضع إصبعها على الزناد" وستدافع عن نفسها حتى آخر قطرة دم.

كما أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى، أن بلاده ستتعامل مع أي هجوم على أنه ‌"حرب شاملة، وسترد عليه بأقصى قوة".

وأعرب المسؤول الإيراني عن أمله ألا يكون الحشد العسكري الأميركي في المنطقة الهدف منه المواجهة الحقيقية، مشددا على أن إيران في حالة تأهب قصوى، ومستعدة لأسوأ السيناريوهات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout