سكاي نيوز عربية: بعد عاصفة الاعتذار... ترامب يغير "نبرته" مع بريطانيا

A + A -

سكاي نيوز عربية: أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجيش المملكة المتحدة بعدما حثه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على الاعتذار عن التقليل من شأن قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الحرب في أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، السبت.





ولم يقدم الرئيس اعتذارا كاملا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه قال إن القوات البريطانية "لا يعلى عليها" وأن "جنودها الرائعين والشجعان جدا سيكونون دوما مع الولايات المتحدة".

وكتب ترامب: "في أفغانستان، لقي 457 عسكريا حتفهم، وتعرض كثيرون لإصابات خطرة، وكانوا من بين أعظم المحاربين. إنها رابطة أقوى من أن تكسر".

وانتقد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، الخميس، دور الدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي خلال النزاع الذي دام 20 عاما وبدأ بغزو أفغانستان عام 2001، واعتبر أن واشنطن "لم تكن بحاجة إليهم أبدا"، وأن قوات الدول الحليفة "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة".



وأجرى ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتصالا، السبت، غداة وصف الأخير التصريحات بأنها "مهينة".

في الموازاة، قال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية "لقد تحدّث رئيس الوزراء عن الجنود البريطانيين والأميركيين الشجعان والبطوليين الذين قاتلوا جنبا إلى جنب في أفغانستان، ولم يعد كثر منهم إلى وطنهم"، وتابع "يجب ألا ننسى أبدا تضحياتهم".



وكان ستارمر قال الجمعة: "أعتبر تصريحات الرئيس ترامب مهينة وبصراحة صادمة"، مضيفا أنه لو أخطأ هو في الكلام على هذا النحو لكان "اعتذر بالتأكيد"، مشيدا بالجنود البريطانيين الذين قتلوا.