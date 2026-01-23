living cost indicators
أقوى عاصفة شمسية ضربت الأرض... شاهدوا بالصور كيف تحوّلت السماء إلى أحمر

23
JANUARY
2026
شُوهِدَ الشفق القطبي الأحمر النادر في سماء أوروبا. وقد حدثت هذه الظاهرة نتيجة لعاصفة إشعاع شمسي قوية بشكل غير معتاد كانت تتجه نحو الأرض، مما خلق مشهداً خلاباً في سماء نصف الكرة الشمالي.

ويتشكل الشفق الأحمر عندما تُثار ذرات الأكسجين على ارتفاع أكثر من 200 كيلومتر، بفعل جسيمات عالية الطاقة قادمة من الرياح الشمسية.

وعند هذا الارتفاع، يكون الهواء رقيقاً جداً، لذا تنطلق الطاقة ببطء، مما ينتج عنه ضوء أحمر بدلاً من الضوء الأخضر الأكثر شيوعاً.

وقد أضاءت ظاهرة الشفق القطبي، بألوانه الحمراء والزرقاء الزاهية، سماء برلين في ألمانيا.

ويعود ذلك إلى تأثير أقوى عاصفة إشعاع شمسي من الفئة S4 منذ أكثر من 20 عاماً، والتي تتعرض لها الأرض.

وقد رُصد هذا الشفق الأحمر الساطع بشكل غير معتاد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وحتى في شمال إيطاليا في أوروبا، بل وحتى في الصين.

ونشر موقع "فيتنام في إن" Vietnam.vn صوراً لظاهرة الشفق القطبي الأحمر النادرة للغاية في أيسلندا، حيث أضاءت خطوط متألقة من الضوء الأزرق والوردي والأرجواني سماء الليل.

