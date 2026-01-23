عراقجي يهاجم زيلينسكي... ماذا قال؟

A + A -

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن "العالم لم يعد يحتمل المهرجين" وأن الجيش الإيراني ليس جيش مرتزقة وسيدافع عن نفسه، وذلك ردًا على دعوة فولوديمير زيلينسكي لضرب إيران.وقال عراقجي، في منشور له على منصة "إكس":"فولوديمير زيلينسكي كان يستنزف أموال دافعي الضرائب في أمريكا وأوروبا لملء جيوب جنرالاته الفاسدين، ولمواجهة ما يسميه عدوانًا غير قانوني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة".وأضاف عراقجي أن زيلينسكي في الوقت نفسه "يدعو علنًا ودون خجل إلى عدوان أمريكي غير قانوني ضد إيران، في انتهاك للميثاق ذاته".وتابع قائلاً: "لقد سئم العالم من المهرجين المرتبكين، يا سيد زيلينسكي. وعلى عكس جيشك المدعوم من الخارج والمليء بالمرتزقة، فإننا نحن الإيرانيين نعرف كيف ندافع عن أنفسنا ولا نحتاج إلى التوسل للأجانب طلبًا للمساعدة".