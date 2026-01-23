living cost indicators
بالصّور- إليكم سبب الكدمات على يد ترامب!

23
JANUARY
2026
أعلن البيت الأبيض أنّ الكدمات التي ظهرت على اليد اليسرى للرئيس الأميركي دونالد ترامب نتجت عن ارتطام يده بطاولة التوقيع خلال فعالية لمجلس السلام في دافوس بسويسرا.

وظهر ترامب بكدمات شديدة على يده اليسرى أثناء مغادرته دافوس، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة "سي إن إن" إن "السبب هو أن ترامب ضرب يده بطاولة التوقيع".

وأضافت: "خلال حدث مجلس السلام في دافوس، ارتطمت يد ترامب اليسرى بزاوية طاولة التوقيع، ما تسبب له بكدمة زرقاء".

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، في وقت سابق، أن "الرئيس وأطباءه قالوا سابقا إنه عرضة للإصابة بكدمات في اليدين بسبب تناوله للأسبرين".

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه "في بداية مراسم توقيع ميثاق مجلس السلام، لم تظهر أي كدمات واضحة على يد ترامب، إلا أن الكدمات أصبحت ملحوظة بعد حوالى 10 دقائق، عندما كان يجلس إلى الطاولة ويوقع عدة وثائق".

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها كدمات على يد ترامب، ففي آب من العام الماضي أثارت كدمة على يده اليمنى، كانت مغطاة بطبقة كثيفة من كريم الأساس، فضول وسائل الإعلام والتكهنات حول صحته.

