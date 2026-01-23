living cost indicators
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: «قوة عسكرية كبيرة» تتجه نحو إيران

الشرق الأوسط السعودية: عللى متن الطائرة الرئاسية-

قال ⁠الرئيس ​الأميركي ‌دونالد ترمب يوم ⁠الخميس ‌إن «قوة عسكرية كبيرة» ‍تتجه نحو إيران ​وإنه يراقب الوضع ⁠في البلاد «عن كثب».

وأضاف ترمب في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة (إير ⁠فورس وان) «أفضل ألا يحدث شي فيما يتعلق بإيران»، لكنه أوضح أنه سيتم قريبا تطبيق الرسوم الجمركية الثانوية التي كان قد أعلن فرضها على الدول التي تجري معاملات تجارية مع طهران. وتابع ترمب إنه هدد إيران بعمل عسكري من شأنه أن يجعل الضربات الأميركية السابقة ضد مواقعها النووية «تبدو وكأنها لا شيء» إذا مضت الحكومة قدما في عمليات الإعدام المخطط لها لبعض المتظاهرين.

وأكد مسؤول في البحرية أن حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» وثلاث مدمرات مرافقة لها غادرت بحر الصين الجنوبي وبدأت في التوجه غربا في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التحركات العسكرية، يوم الخميس إن مجموعة «لينكولن» الضاربة موجودة حاليا في المحيط الهندي.
الشرق الأوسط
