ويتكوف وكوشنر في موسكو لإجراء محادثات في شأن أوكرانيا

وصل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى موسكو مساء الخميس، لإجراء محاحثات في شأن أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية روسية.ويأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن مسودة اتفاق في شأن إنهاء الحرب مع روسيا باتت شبه جاهزة، وأنه اتفق مع ترامب على الضمانات الأمنية الأميركية لكييف في إطار أي اتفاق سلام محتمل.وأوردت قناة تلفزيونية رسمية روسية عبر "تلغرام": "موكب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصل الى الكرملين".وكان التلفزيون الرسمي الروسي عرض في وقت سابق لقطات قال إنها لطائرة المبعوثين الأميركيين وهي تهبط في مطار فنوكوفو في موسكو.وأشارت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي"، إلى أن الطائرة كانت آتية من دافوس السويسرية حيث حضر ترامب ومعاونوه المنتدى الاقتصادي العالمي.