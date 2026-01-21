living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حادث "مروّع"... شاحنة قتلت ابن الـ7 سنوات خلال اللعب!

21
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لقي صبي في السابعة من عمره مصرعه وأصيب شقيقه الأكبر بجروح في حادث انقلاب مركبة مهام متعددة الاستخدامات "UTV" على أرض خاصة قرب بلدة بينيت في ولاية نبراسكا، الاثنين 19 كانون الثاني.

وقال نائب رئيس شرطة مقاطعة لانكستر بن هوشين، في مؤتمر صحفي الثلاثاء 20 كانون الثاني، إن تشارلز كول (7 أعوام) وشقيقه (9 أعوام) كانا يقودان مركبو utv قبل أن يقوم السائق بانعطاف حاد أدى إلى انقلابها، بينما كانا في طريق عودتهما لمتابعة اللعب في "منزل شجري" بعدما ذهبا لإحضار أدوات.

وأضاف هوشين أن طفلاً ثالثاً كان برفقتهما يقود دراجة رباعية الدفع، وتوجه بعد الحادث لإبلاغ والدة أحدهما، التي اتصلت بالطوارئ. وعند وصول السلطات إلى الموقع قرابة الرابعة مساءً، أُعلن عن وفاة تشارلز، فيما أُصيب شقيقه بكسر في الساق.

وأوضح هوشين أنه لا توجد حدود عمرية لقيادة هذا النوع من المركبات على الممتلكات الخاصة، بينما يجب أن يكون عمر السائق 16 عاماً على الأقل لقيادتها في الشوارع.

من جهتها، أفادت منطقة مدارس بينيت-بالميرا بأن تشارلز كان تلميذاً في الصف الثاني بمدرسة بينيت الابتدائية، وأعلنت إلغاء الدوام في مدارس المنطقة يوم الثلاثاء 20 "كانون الثاني" لإتاحة المجال للحزن وتوفير الدعم، على أن تُستأنف الدراسة الأربعاء 21 "كانون الثاني" مع توفير خدمات استشارية إضافية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout