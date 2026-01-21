خلال عمله... حادث مأسوي أنهى حياة عامل!

A + A -

لقي رجل يعمل في مطار سان فرانسيسكو الدولي مصرعه أثناء العمل، الأحد 18 "كانون الثاني"، إثر حادث مرتبط بمنصة شحن.

وقال المتحدث باسم المطار دوغ ياكيل، في بيان، إن جون براندون لاكايانغا (28 عاماً) كان يعمل على طريق خدمة المركبات بين مبنى الركاب رقم 3 ومنطقة الصعود G في مبنى الركاب الدولي، مع ترجيح أنه كان يسحب منصة شحن.

وبحسب المعلومات، استجاب رجال الإطفاء في سان فرانسيسكو لبلاغ عند نحو السابعة مساءً، وعثروا على لاكايانغا متوفياً أسفل منصة الشحن. وأشارت تقارير إلى وصول إدارة السلامة والصحة المهنية "OSHA" إلى الموقع في الليلة نفسها لاستجواب جهة عمله "DNATA".

وأكدت "OSHA" أنها فتحت تحقيقاً في الحادث من دون تقديم تفاصيل إضافية. من جهتها، قالت "DNATA" في بيان إنها تتقدم بأحر التعازي لعائلة المتوفى وأصدقائه وزملائه، مؤكدة أنها تقدم الدعم الممكن لعائلته وتتعاون مع السلطات.

كما أُنشئت صفحة "GoFundMe" لمساعدة والدي لاكايانغا في تغطية تكاليف الجنازة غير المتوقعة.