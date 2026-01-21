ترامب: "سنمحو إيران من على وجه الأرض إذا..."

A + A -

كشف الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، بأنه أصدر "تعليمات حازمة للغاية" للولايات المتحدة "بمحو إيران من على وجه الأرض" إذا حاولت طهران تنفيذ تهديدات اغتياله. جاء ذلك في مقابلة حصرية مع برنامج "كاتي بافليتش الليلة" على قناة "نيوز نيشن"، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتنصيبه.وقال ترامب إن الولايات المتحدة سترد على إيران بأكملها إذا نفذت تهديداتها. وقال ترامب للمذيعة كاتي بافليتش: "مهما حدث، ستُفجّر البلاد بأكملها".. مضيفا "سأوجه لهم ضربة قاسية بلا شك. لكن لديّ تعليمات صارمة للغاية". انتقد ترامب الرئيس السابق جو بايدن لعدم رده بقوة أكبر على التهديدات الإيرانية خلال فترة رئاسته.وقال ترامب: "على الرئيس أن يدافع عن رئيسه"، مضيفا أنه سيرد بحزم حتى لو كانت التهديدات موجهة إلى "شخص ما، وليس حتى رئيسا". وكان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي ذكر في العاشر من فبراير 2025 أن تهديد إيران باغتيال الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية كان أكثر خطورة بكثير مما نشر.ووفق الموقع فإن ترامب أصدر أوامر لفريقه بتدمير إيران، إذا اغتيل من قبل عملائها. وكانت إيران نفت في الثامن من نوفمبر الاتهامات الأميركية لها بالضلوع بمخططات اغتيال، وخصوصا، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في ذلك الوقت، وقالت إنها عارية عن الصحة. وقالت إيران إن الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة بالضلوع في مخططات اغتيال في الولايات المتحدة تستهدف بصورة خاصة الرئيس المنتخب دونالد ترامب "لا أساس لها إطلاقا"، بحسب ما ذكرت فرانس برس. جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة العدل الأميركية، في اليوم نفسه، توجيه اتهام إلى إيراني بتلقي أمر من طهران لإعداد خطة لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب.وأورد بيان للوزارة أن هذه الخطة تم تدبيرها بشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني ثأرا لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد العام 2020. وأفاد اتهام جنائي تم رفعه أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بأن مسؤولا لم يتم الكشف عن هويته في الحرس الثوري الإيراني أصدر تعليمات إلى عميل له في سبتمبر الماضي لوضع خطة لمراقبة ترامب واغتياله في نهاية المطاف.