living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب: "سنمحو إيران من على وجه الأرض إذا..."

21
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، بأنه أصدر "تعليمات حازمة للغاية" للولايات المتحدة "بمحو إيران من على وجه الأرض" إذا حاولت طهران تنفيذ تهديدات اغتياله. جاء ذلك في مقابلة حصرية مع برنامج "كاتي بافليتش الليلة" على قناة "نيوز نيشن"، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتنصيبه.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة سترد على إيران بأكملها إذا نفذت تهديداتها. وقال ترامب للمذيعة كاتي بافليتش: "مهما حدث، ستُفجّر البلاد بأكملها".. مضيفا "سأوجه لهم ضربة قاسية بلا شك. لكن لديّ تعليمات صارمة للغاية". انتقد ترامب الرئيس السابق جو بايدن لعدم رده بقوة أكبر على التهديدات الإيرانية خلال فترة رئاسته.

وقال ترامب: "على الرئيس أن يدافع عن رئيسه"، مضيفا أنه سيرد بحزم حتى لو كانت التهديدات موجهة إلى "شخص ما، وليس حتى رئيسا". وكان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي ذكر في العاشر من فبراير 2025 أن تهديد إيران باغتيال الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية كان أكثر خطورة بكثير مما نشر.

ووفق الموقع فإن ترامب أصدر أوامر لفريقه بتدمير إيران، إذا اغتيل من قبل عملائها. وكانت إيران نفت في الثامن من نوفمبر الاتهامات الأميركية لها بالضلوع بمخططات اغتيال، وخصوصا، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في ذلك الوقت، وقالت إنها عارية عن الصحة. وقالت إيران إن الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة بالضلوع في مخططات اغتيال في الولايات المتحدة تستهدف بصورة خاصة الرئيس المنتخب دونالد ترامب "لا أساس لها إطلاقا"، بحسب ما ذكرت فرانس برس. جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة العدل الأميركية، في اليوم نفسه، توجيه اتهام إلى إيراني بتلقي أمر من طهران لإعداد خطة لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأورد بيان للوزارة أن هذه الخطة تم تدبيرها بشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني ثأرا لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد العام 2020. وأفاد اتهام جنائي تم رفعه أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بأن مسؤولا لم يتم الكشف عن هويته في الحرس الثوري الإيراني أصدر تعليمات إلى عميل له في سبتمبر الماضي لوضع خطة لمراقبة ترامب واغتياله في نهاية المطاف.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout