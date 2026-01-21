living cost indicators
مشكلة تجبر طائرة ترامب على "العودة"!

 أعلن البيت الأبيض أن طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إير فورس وان" عادت إلى قاعدة أندروز، بعد إقلاعها باتجاه سويسرا مساء الثلاثاء، بسبب "مشكلة كهربائية بسيطة". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ‌ليفيت، إن قرار العودة اتخذ بعد الإقلاع، عندما اكتشف طاقم الطائرة "مشكلة كهربائية بسيطة"،

و"بسبب الحرص الشديد جاء قرار العودة". وأوضحت أن ترامب سيواصل رحلته على متن طائرة أخرى، لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وفي منشور على منصة "إكس"، ذكرت وحدة الاستجابة السريعة 47 أن القرار اتخذ "حرصا على سلامة الجميع". وأشارت الوحدة إلى أن العطل لا يعد خطيرا، وأن الإجراءات المتبعة "احترازية". وفي وقت لاحق، هبطت الطائرة بأمان في منطقة واشنطن إذ استقل ترامب طائرة أخرى.

ونادرا ما يتعرض الرئيس الأميركي أو نائبه لحوادث تتعلق بسلامة الطيران، لكنها حدثت قبل ذلك. ففي عام 2011، اضطرت طائرة الرئاسة إلى إلغاء ‌هبوطها بسبب سوء الأحوال الجوية، أثناء نقلها الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى فعالية في ‌ولاية كونيتيكت. وعام 2012، اصطدمت طائرة الرئاسة بطيور في كاليفورنيا، بينما كان نائب الرئيس آنذاك جو بايدن على متنها، قبل أن ⁠تهبط من دون مشكلات.
Skynews
{{article.title}}
