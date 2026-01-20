living cost indicators
في يوم واحد.. طائرة تعود أدراجها مرتين!

20
JANUARY
2026
اضطرت طائرة تابعة لشركة "كانتاس لينك" الأسترالية للعودة إلى مطار أديليد مرتين في يوم واحد، بعد اصطدام بطائر عقب الإقلاع ثم رصد عطل فني لاحق، ما أدى إلى تأخير الرحلة لساعات وأثار استياء الركاب.

ووفق وسائل إعلام محلية، أقلعت طائرة "داش 8" صباح السبت 18 "كانون الثاني" من أديليد باتجاه بورت لينكولن، لكنها عادت بعد وقت قصير إثر اصطدامها بطائر أثناء عبورها خليج سبنسر. وبعد الهبوط، خضعت لفحص فني وبقيت على أرض المطار نحو ساعة.

وعند محاولة استكمال الرحلة لاحقاً، عادت الطائرة مجدداً إلى أديليد بعدما ظهرت إشارة تحذير داخل قمرة القيادة، ما دفع الطاقم إلى قرار العودة كإجراء احترازي.

وقال ركاب إن تكرار العودة أحدث ارتباكاً داخل الطائرة وأثر على خطط عدد من المسافرين. وبعد تعليق الرحلة مرتين، نُقل الركاب إلى طائرة بديلة وأقلعوا مجدداً قرابة الثانية بعد الظهر، بعد تأخير استمر نحو 6 ساعات.

وأكدت "كانتاس" في بيان أن الخلل الفني لا يرتبط بحادث اصطدام الطائر، مقدمة اعتذارها عن التأخير ومثمنة صبر الركاب.

Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
