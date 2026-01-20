فيديو لحادث مروع.. طريق سريع تحول لساحة حطام!

A + A -

BREAKING: Drone footage reveals a massive pileup involving more than 100 vehicles in Michigan, with injuries reported as hazardous winter conditions grip the area.



pic.twitter.com/Sg3vCaG3WK — Breaking911 (@Breaking911) January 19, 2026

أفاد مسؤولون في ولاية ميشيغن الأميركية، الإثنين، أن السلطات تعمل على فتح طريق شهد حادث اصطدام بين أكثر من 100 سيارة وشاحنة في ظل عاصفة ثلجية قوية. وقالت شرطة ولاية ميشيغن إنه تم الإبلاغ عن العديد من الإصابات، لكن لم تسجل أي وفيات جراء الحادث الذي تسبب به انزلاق عشرات الشاحنات الكبيرة والسيارات واصطدامها بعضها ببعض على الطريق السريع آي-196.وشمل الحادث الذي وقع صباح الإثنين ما يصل إلى 40 شاحنة نقل ثقيلة، وظل الطريق المغطى بالثلوج والذي يشهد عادة حركة مرور كثيفة، مغلقا.وحض المسؤولون سائقي السيارات على عدم السرعة في ظل ظروف مناخية "خطيرة"، الإثنين، مع تساقط الثلوج بكثافة وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى -22 درجة مئوية في الولاية الشمالية.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تصل سماكة الثلوج ليلا إلى 10 سنتيمترات، ليصل إجمالي تراكم الثلوج إلى 35.5 سنتيمتر في أجزاء من جنوب غرب ووسط غرب ولاية ميشيغن. ونصحت الأرصاد في بيان بعدم التوجه إلى هذه المناطق.