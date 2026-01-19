ترامب : مليار دولار مقابل...!

A + A -

يتعيّن على كل دولة مرشحة للحصول على مقعد دائم في "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمهمة "تعزيز الاستقرار" في العالم، أن تدفع "أكثر من مليار دولار نقدا"، وفق "ميثاق" حصلت عليه وكالات عالمية.وأُنشئ المجلس في البداية للإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أنّ ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني بشكل صريح، بل يكلّفه هدفا أوسع يتمثل في المساهمة بحل النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم.وجاء في مقدمة هذا الميثاق الذي أُرسل إلى الدول المدعوة للمشاركة في المجلس إن "مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إقامة حوكمة موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها".وينتقد الميثاق المؤلف من ثماني صفحات "المقاربات والمؤسسات التي فشلت مرارا"، في إشارة واضحة إلى الأمم المتحدة، ويدعو إلى التحلّي بـ"الشجاعة" من أجل "الانفصال عنها".كما يؤكد "الحاجة إلى منظمة سلام دولية أكثر مرونة وفعالية".