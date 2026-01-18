عتمة في مئتي ألف منزل في مناطق تحتلها موسكو إثر هجوم أوكراني!

A + A -

تسبب هجوم للجيش الأوكراني بانقطاع الكهرباء عن أكثر من مئتي الف منزل في مناطق تحتلها روسيا بجنوب أوكرانيا، وفق ما أفادت الاحد السلطات المعيّنة من جانب موسكو.وقال يفغيني باليتسكي الذي يحكم مناطق محتلة من جانب روسيا عبر تلغرام "إثر هجوم للعدو على بنى تحتية للطاقة في المنطقة، حُرم قسم كبير من منطقة زابوريجيا من الكهرباء".وأوضح أن التيار الكهربائي لم يعد متوافرا لـ213 الف مشترك و386 بلدة في منطقة زابوريجيا إثر الهجوم.وكان فلاديمير سالدو، الحاكم الذي عينته موسكو لإدارة منطقة خيرسون المجاورة أفاد مساء السبت عن قصف أوكراني طال محطة كهرباء فرعية وتسبب بانقطاع التيار عن 14 مدينة و450 قرية.وأعلن لاحقا عودة التيار بعد عمليات إصلاح عاجلة.وفي ضوء ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "حال طوارىء" في القطاع، وأمر بزيادة واردات الكهرباء في البلاد.وقال زيلينسكي صباح الأحد إن "الوضع في قطاع الطاقة لا يزال صعبا، لكننا نبذل ما في وسعنا لإعادة كل الخدمات في أسرع وقت".