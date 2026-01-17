living cost indicators
العراق يعلن سيطرته على قاعدة عين الأسد بعد انسحاب القوات الأميركية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت، انسحاب القوات الأميركية من قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات للتحالف بقيادة الولايات المتحدة بغرب البلاد، بعد أن تولى الجيش العراقي السيطرة الكاملة عليها. وفق وكالة "رويترز".

وتوصلت واشنطن وبغداد في عام 2024 إلى تفاهم بشأن خطط انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق.

وذكر بيان وزارة الدفاع، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أشرف اليوم على توزيع المهام والواجبات على الأصناف والتشكيلات العسكرية في قاعدة عين الأسد، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها وتولي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل".

وأكد ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي انسحاب القوات الأميركية من القاعدة مشيرا إلى بقاء عدد قليل من العسكريين بسبب بعض المشكلات اللوجستية لكنه لم يُدل بمزيد من التفاصيل لأسباب أمنية.

ولم يتضح بعد الموعد الذي بدأت فيه الولايات المتحدة سحب قواتها غير أن الخطة الأساسية نصت على مغادرة مئات الجنود بحلول أيلول 2025، على أن يغادر الباقون بحلول نهاية عام 2026.
