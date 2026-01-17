بعد اختطاف مادورو… ترامب يشعر بالتفاؤل

A + A -

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبدي تفاؤلًا حيال العملية الأميركية التي نُفذت في فنزويلا، والتي أسفرت عن اختطاف رئيسها نيكولاس مادورو في وقت سابق.

وكتبت الصحيفة أن "الرئيس يشعر بالتفاؤل إزاء عملية كانون الثاني التي أدت إلى القبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو"، مشيرةً إلى أن ترامب ناقش مرارًا تفاصيل العملية مع مسؤولين في إدارته، وأبلغ مستشاريه أن خصوم الولايات المتحدة "يخشونها ويحترمونها".



وبحسب الصحيفة، حظي ترامب بإشادة من عدد من المستشارين والوزراء في اتصالات خاصة، في حين لم تُسجّل اعتراضات تُذكر من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس على برنامجه.



وكانت الولايات المتحدة قد شنّت في 3 كانون الثاني هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اختطاف مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك، وفق ما أعلنته السلطات الأميركية، التي زعمت تورطهما في ما وصفته بـ"إرهاب المخدرات".



في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، مطالبةً بالإفراج عن مادورو وزوجته ومنع تصعيد الموقف. وعلى النهج نفسه، دعت الصين إلى الإفراج الفوري عنهما، مؤكدة أن تصرفات الولايات المتحدة تُعد انتهاكًا للقانون الدولي.