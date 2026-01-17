living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد اختطاف مادورو… ترامب يشعر بالتفاؤل

17
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبدي تفاؤلًا حيال العملية الأميركية التي نُفذت في فنزويلا، والتي أسفرت عن اختطاف رئيسها نيكولاس مادورو في وقت سابق.

وكتبت الصحيفة أن "الرئيس يشعر بالتفاؤل إزاء عملية كانون الثاني التي أدت إلى القبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو"، مشيرةً إلى أن ترامب ناقش مرارًا تفاصيل العملية مع مسؤولين في إدارته، وأبلغ مستشاريه أن خصوم الولايات المتحدة "يخشونها ويحترمونها".

وبحسب الصحيفة، حظي ترامب بإشادة من عدد من المستشارين والوزراء في اتصالات خاصة، في حين لم تُسجّل اعتراضات تُذكر من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس على برنامجه.

وكانت الولايات المتحدة قد شنّت في 3 كانون الثاني هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اختطاف مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك، وفق ما أعلنته السلطات الأميركية، التي زعمت تورطهما في ما وصفته بـ"إرهاب المخدرات".

في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، مطالبةً بالإفراج عن مادورو وزوجته ومنع تصعيد الموقف. وعلى النهج نفسه، دعت الصين إلى الإفراج الفوري عنهما، مؤكدة أن تصرفات الولايات المتحدة تُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout