"غرينلاند" تضع استمرارية حلف الناتو على صفيح ساخن

A + A -

أحيت قضية استيلاء الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي، الخلافات بين دول الناتو الأوروبية والولايات المتحدة.



وأثارت القضية المخاوف من إمكانية فك ارتباط الولايات المتحدة بحلف الناتو، فيما تحدثت وسائل إعلام غربية عن احتمال مغادرة فرنسا للحلف.

شكوك حول بقاء أميركا بالناتو

أمس الجمعة، أوضح الأمين العام السابق للناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الولايات المتحدة قد تغادر الحلف بسبب الخلافات مع الأعضاء الأوروبيين، مشددًا على ضرورة بناء العلاقات معها والاستعداد لأي سيناريو محتمل.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "شبيغل" الألمانية: "يجب أن نبني علاقاتنا مع الولايات المتحدة، وهذا يعني أيضًا أنه يجب التحدث حين نختلف معهم".

وأضاف ستولتنبرغ أن "الرسالة الثانية هي: لا أستطيع أن أعد بأن الولايات المتحدة ستبقى في الناتو. لا أحد يستطيع تقديم هذا الوعد".

فرنسا قد تغادر الناتو

من ناحيتها، كشفت وسائل إعلام ألمانية، أن احتمال خروج فرنسا من حلف الناتو، الذي كان يعتبر سابقًا ضربا من الخيال، بات مطروحًا مع تنامي الشكوك بشأن دور الولايات المتحدة ومستقبل الحلف.

وأفادت صحيفة "بيرلينر تسايتونغ" بأن خروج فرنسا من الناتو بات أمرأ ممكنا، حيث قدمت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، كليمانس غيتّه، المنتمية إلى حزب "فرنسا الأبية" اليساري، مشروع قرار يدعو إلى خروج فرنسا من حلف الناتو".

ووفقا للصحيفة فإن "ما كان يُعد لفترة طويلة هراءً سياسيًا دخل فجأة نطاق الممكن، وهو خروج فرنسا من الناتو؛ إذ تطالب مبادرة برلمانية بقطع العلاقات مع التحالف العسكري الغربي، في توقيت حساس يتسم بتزايد التساؤلات حول دور الولايات المتحدة ومستقبل الحلف".

وقالت غيتّه، في تصريحات للصحيفة، إن عضوية فرنسا في تحالف عسكري تقوده قوة "تُظهر تموضعًا علنيًا ضد القانون الدولي قد تجرّ باريس إلى نزاعات تتعارض مع مصالحها ومبادئها والتزاماتها الدولية".

وكانت غيتّه، وجّهت انتقادات لسياسات الولايات المتحدة، ولا سيما ما يتعلق بتعاملها مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وكذلك في ما يخص نوايا واشنطن ضم غرينلاند.

ميرتس: على أوروبا تأكيد استقلالها عن واشنطن

من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن أوروبا يجب أن تصبح أكثر استقلالا من الناحية الاستراتيجية عن الولايات المتحدة، محذرا من السماح بتهميش القارة في ظل نظام عالمي خذ في التحول.

وأوضح ميرتس، خلال حديثه في فعالية انتخابية محلية بولاية بادن- فورتمبيرغ، أن الولايات المتحدة تتحرك بعيدا عن نظام دولي قائم على القواعد، نحو نهج مدفوع بالقوة بشكل أكبر.

وأكد ميرتس قائلا: "لا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال أو نحاول البقاء في زاوية ضيقة، فمثل هذه الحسابات لا تنجح".

وأضاف ميرتس أن ألمانيا، لكي تحظى بالاحترام، يجب أن تتعلم كيفية الدفاع عن مصالحها.

كندا: ملتزمون بالدفاع عن غرينلاند

وفي كندا، أكد رئيس وزرائها، مارك كارني، الجمعة، التزام بلاده بالمادة الخامسة من ميثاق الناتو، التي تنص على الدفاع الجماعي في حال تعرض أي عضو في الحلف لهجوم، وذلك على خلفية تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستيلاء على غرينلاند.

وقال كارني أثناء زيارة إلى الصين: "نحن شركاء الدنمارك في حلف الناتو، وشراكتنا الكاملة مستمرة. التزاماتنا بموجب المادتين الخامسة والثانية من معاهدة شمال الأطلسي سارية المفعول، ونحن ندعمها بالكامل".

وتنص المادة الخامسة لمعاهدة شمال الأطلسي على أن أي هجوم مسلح على عضو واحد يجب أن يُعتبر هجومًا على جميع الأعضاء، ويستدعي التزام كل عضو بتقديم المساعدة. وقد تشمل هذه المساعدة استخدام القوة العسكرية أو عدمه، ويمكن أن تتخذ أي إجراءات يراها الأعضاء ضرورية.

وكان ترامب قد صرح يوم الجمعة بأنه قد يفرض رسومًا جمركية على الدول التي لا توافق على مطالب واشنطن بشأن غرينلاند.