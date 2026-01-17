living cost indicators
رئيسة فنزويلا بالوكالة تقيل أحد الموالين لمادورو

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز الجمعة إقالة وزير الصناعة أليكس صعب، وهو من المقربين من الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو.
     
وكان أليكس صعب (54 عام) من الوسطاء الرئيسيين للشافيزية في العالم. أوقف عام 2021 واحتجز في الولايات المتحدة بتهمة إنشاء نظام لتحويل المساعدات الغذائية لصالح مادورو وحكومته.
     
وجرى تبادله في كانون الأول/ديسمبر 2023 مقابل 10 أميركيين كانوا مسجونين في فنزويلا، مفي عملية وصفها مادورو بـ"انتصار".
     
وعزز رجل الأعمال الكولومبي الأصل بشكل ملحوظ العلاقات النفطية بين فنزويلا وإيران في مواجهة العقوبات الأميركية، وعينه مادورو وزيرا للصناعة في كانون الأول/ديسمبر 2024. 
     
ويغادر صعب الحكومة بعد أقل من أسبوعين على إلقاء قوات خاصة أميركية القبض على مادورو في كراكاس في 3 كانون الثاني/يناير ونقله إلى الولايات المتحدة. 
     
وقالت رودريغيز عبر تطبيق تلغرام "أشكر زميلي أليكس صعب على عمله في خدمة الوطن، وسيتولى الآن مسؤوليات جديدة"، موضحة أنه سيتم إلغاء حقيبته الوزارية التي سيتم دمجها وزارة التجارة.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) جون راتكليف التقى رودريغيز الخميس في كراكاس على ما افاد مسؤول في الإدارة الاميركية وكالة فرانس برس الجمعة، موضحا أنه "نقل إليها رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تتطلع الى تحسين علاقة العمل" بين البلدين.
     
وجاءت الزيارة غداة أول اتصال بين ترامب ورودريغيز، وفي اليوم نفسه الذي سلمت فيه زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ترامب جائزة نوبل للسلام التي فازت بها في البيت الأبيض.

{{article.title}}
