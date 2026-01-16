living cost indicators
الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة تستهدف شبكات تمويل الحوثيين

16
JANUARY
2026
أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات جديدة تستهدف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن ونقل المنتجات النفطية والأسلحة وغيرها مما يسمى بالمعدات ذات الاستخدام المزدوج والتي قالت إنها ساهمت في تمويل الجماعة.

وكشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن الإجراء يستهدف 21 فردا وكيانا بالإضافة إلى سفينة واحدة، بما في ذلك بعض الشركات التي يُقال إنها واجهة في اليمن وسلطنة عمان والإمارات .

وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت في البيان: "يهدد الحوثيون الولايات المتحدة من خلال ارتكاب أعمال إرهابية ومهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر".

وأشارت الوزارة الى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للإجراءات السابقة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية للضغط على الحوثيين بشأن "شبكاتهم الضخمة لتوليد الإيرادات والتهريب، والتي تمكن الحوثيين من الحفاظ على قدرتهم على تنفيذ أنشطة إقليمية مزعزعة للاستقرار"، بما في ذلك الهجمات في البحر الأحمر.
