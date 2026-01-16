بوتين يوجه "رسالة بلا تفاصيل"

A + A -

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ‌الخميس، إن ​الوضع الدولي تدهور وإن العالم يزداد خطورة، لكنه لم يعلق على الوضع في فنزويلا أو إيران.ولم ‌يتطرق بوتين علنا إلى إطاحة الولايات ⁠المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أو الاحتجاجات في إيران أو ‌تهديدات الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب بشأن غرينلاند.وقال بوتين: مبتسما "الوضع على الساحة الدولية يتدهور على نحو متزايد، لا أرى أن أحدا سيختلف مع ​هذا، ‍فالصراعات الطويلة الأمد تزداد حدة وتظهر نقاط اشتعال خطيرة جديدة".وفي كلمة ألقاها بوتين أمام سفراء ‍جدد ⁠قدموا أوراق اعتمادهم في الكرملين، وهي ‍أول تصريحات علنية له عن السياسة الخارجية هذا العام، لم يذكر الرئيس الروسي ‌الولايات المتحدة أو ‍ترامب صراحة.وقال ‍بوتين "نستمع إلى حديث منفرد ممن يرون أن من ‌حقهم فرض إرادتهم بالقوة وتوجيه الآخرين وإصدار الأوامر... روسيا ملتزمة بجدية بمُثُل عالم متعدد الأقطاب".وحث بوتين على مناقشة مقترحات روسيا بشأن بنية أمنية جديدة في أوروبا.