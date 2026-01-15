living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حرب جديدة.. آخر نبوءة لـ"نوستراداموس الحي" هل تتحقق في الـ 2026؟

15
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أوردت صحيفة Express توقع عالم النفس الباطني والمتصوف البرازيلي أثوس سالومي المعروف باسم "نوستراداموس الحي" بنشوب حرب في القطب الشمالي بمشاركة روسيا في عام 2026. وبحسب ما قال، تنشر روسيا بنشاط أنظمة صواريخ متطورة في قواعد استراتيجية في أقصى الشمال. وأوضح أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي سيفتح طرق ملاحة بحرية جديدة ويسهل الوصول إلى موارد الطاقة الحيوية، وهذا بدوره قد يزيد بشكل كبير من احتمالية وقوع اشتباكات بين روسيا والناتو. ويعتقد سالومي أن روسيا قد تعلن تعبئة ما يصل إلى 800 ألف جندي احتياطي في الجيش في شهر مارس المقبل.

وفي الرابع من كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة الإندبندنت أن بريطانيا والنرويج تستعدان لتوقيع اتفاقية دفاعية من شأنها إنشاء قوة بحرية مشتركة لمواجهة روسيا في القطب الشمالي وحماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء. وتزعم وزارة الدفاع البريطانية، بأن نشاط السفن الروسية بالقرب من سواحل المملكة المتحدة قد ازداد بنسبة 30% في السنوات الأخيرة. ويهدف الاتفاق الجديد بين بريطانيا والنرويج إلى حماية الكابلات وخطوط الأنابيب البحرية، إذ قد يؤدي تدميرها إلى عواقب وخيمة على البنية التحتية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout