A + A -

أوردت صحيفة Express توقع عالم النفس الباطني والمتصوف البرازيلي أثوس سالومي المعروف باسم "نوستراداموس الحي" بنشوب حرب في القطب الشمالي بمشاركة روسيا في عام 2026. وبحسب ما قال، تنشر روسيا بنشاط أنظمة صواريخ متطورة في قواعد استراتيجية في أقصى الشمال. وأوضح أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي سيفتح طرق ملاحة بحرية جديدة ويسهل الوصول إلى موارد الطاقة الحيوية، وهذا بدوره قد يزيد بشكل كبير من احتمالية وقوع اشتباكات بين روسيا والناتو. ويعتقد سالومي أن روسيا قد تعلن تعبئة ما يصل إلى 800 ألف جندي احتياطي في الجيش في شهر مارس المقبل.وفي الرابع من كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة الإندبندنت أن بريطانيا والنرويج تستعدان لتوقيع اتفاقية دفاعية من شأنها إنشاء قوة بحرية مشتركة لمواجهة روسيا في القطب الشمالي وحماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء. وتزعم وزارة الدفاع البريطانية، بأن نشاط السفن الروسية بالقرب من سواحل المملكة المتحدة قد ازداد بنسبة 30% في السنوات الأخيرة. ويهدف الاتفاق الجديد بين بريطانيا والنرويج إلى حماية الكابلات وخطوط الأنابيب البحرية، إذ قد يؤدي تدميرها إلى عواقب وخيمة على البنية التحتية.