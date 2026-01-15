ترامب يبلغ فريقه: أريد عملا عسكريا سريعا وحاسما!

A + A -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفريقه للأمن القومي إنه يرغب في أن يوجه أي عمل عسكري أميركي ضد إيران ضربة سريعة وحاسمة للنظام، وألا يتسبب في إشعال حرب مستدامة تمتد لأسابيع أو أشهر.وجاء ذلك وفقا لما نقلته محطة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي، وشخصين مطلعين على المناقشات، وشخص مقرب من البيت الأبيض. وذكر أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات أنه: "إذا أقدم (ترامب) على فعل شيء ما، فإنه يريده أن يكون حاسما".ومع ذلك، لم يتمكن مستشارو ترامب حتى الآن من تقديم ضمانات له بأن النظام سينهار بسرعة بعد ضربة عسكرية أميركية، بحسب ما أفاد المسؤول الأميركي والشخصان المطلعان. كما يسود القلق من أن الولايات المتحدة قد لا تمتلك كافة التعزيزات اللازمة في المنطقة للحماية من رد فعل إيراني قوي يتوقعه مسؤولو الإدارة، بحسب التقرير.وفي سياق متصل، قال ترامب في مقابلة مع "رويترز"، إن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد. وتساءل ترامب عما إذا كان زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي سيحظى بالدعم الكافي داخل إيران لقيادة البلاد.وتابع قائلا عن بهلوي: "لا أعرف كيف سيتصرف في بلاده. لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولا بالنسبة ⁠لي". وأعلن ترامب، الأربعاء، أنه تم إبلاغه بـ"توقف قتل المحتجين في إيران".