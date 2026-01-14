الدنمارك تتحدى ترامب: سنزيد عدد الجنود في غرينلاند

A + A -

قال وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن، الأربعاء، إن بلاده ستواصل تعزيز وجودها العسكري في إقليم غرينلاند، مع الاستمرار في الحوار والتنسيق مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك عقب انتقادات أميركية لكوبنهاغن بدعوى إهمال الدفاع عن الإقليم القطبي المتمتع بالحكم الذاتي.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بولسن قوله، في بيان صدر قبل ساعات من اجتماع مرتقب في البيت الأبيض يضم مسؤولين من غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة لبحث مستقبل الإقليم: "سنواصل تعزيز وجودنا العسكري في غرينلاند، لكننا سنركز أيضا بشكل أكبر داخل حلف شمال الأطلسي على زيادة المناورات وتعزيز حضور الحلف في منطقة القطب الشمالي".وأضاف وزير الدفاع الدنماركي أن بلاده تجري "حوارا مستمرا مع حلفائها بشأن أنشطة جديدة ومعززة خلال عام 2026"، في إشارة إلى تصاعد الاهتمام الأمني والعسكري بالمنطقة القطبية في ظل التوترات الدولية المتزايدة.