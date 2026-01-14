living cost indicators
إيران تشعل فضاء الإنترنت.. وتوجه "ضربة" لإيلون ماسك

14
JANUARY
2026
كشف موقع "فوربس" أن السلطات الإيرانية نجحت في تعطيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك"، بعد نشر أجهزة تشويش عسكرية متقدمة. وذكر "فوربس": "لم نشهد مثل هذا الأمر من قبل.

فقد لجأت إيران إلى استخدام أجهزة تشويش عسكرية، يُقال إنها مُورّدة من لقطع خدمة ستارلينك". وأضاف: "يُعدّ هذا تحولا جذريا في خطة الاتصال البديلة التي لجأ إليها المتظاهرون عند انقطاع الإنترنت العادي".

وأفادت تقارير محلية بأن حوالي 30 بالمئة من حركة بيانات ستارلينك قد تعطلت في البداية، ثم ارتفعت النسبة بسرعة إلى أكثر من 80 بالمئة في غضون ساعات. وقال خبراء إن تعطيل خدمة ستارلينك "يمثل مؤشرا مقلقا على تنامي قدرة إيران على التحكم في شبكات الإنترنت والاتصالات". وكانت "بلومبرغ نيوز" كشفت أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك يقدم خدمته (ستارلينك) مجانا في إيران مع استمرار انقطاع الإنترنت.

وشكّلت الاضطرابات، التي اندلعت بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، أكبر تحد داخلي يواجه حكام إيران منذ 3 سنوات على الأقل، وجاءت في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على إيران بسبب برنامجيها النووي والصاروخي. وكانت السلطات الإيرانية أغلقت بشكل شبه كامل، في الأيام القليلة الماضية، خدمة الإنترنت العادية، التي يتسنى توفيرها من خلال كابلات الألياف الضوئية وأبراج الهواتف المحمولة.
