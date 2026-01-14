أميركا تدق طبول الحرب مع إيران.. وإسرائيل: "لا نعلم شيئاً"

A + A -

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصادر إسرائيلية قولها، إن إسرائيل ليست شريكا في أي مخطط أميركي لعمل عسكري ضد إيران، وأنها لا تملك أي معلومات عن موعد أو طبيعة أي خطوة أميركية محتملة.وأضافت المصادر أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه في حال قررت واشنطن مهاجمة إيران فستُبلغ تل أبيب قبل وقت قصير فقط من التنفيذ، معتبرة أن وتيرة الاحتجاجات في إيران تراجعت مؤخرا مما يقلل في هذه المرحلة من احتمال سقوط النظام قريبا. كما ذكرت المصادر أن احتمال أن تبادر إيران إلى مهاجمة إسرائيل يُعد "منخفضًا جدًا"، موضحة أنه لم تُرصد حتى الآن أي استعدادات إيرانية عملية لشن هجوم على إسرائيل.كما أشارت المصادر إلى أن إسرائيل تحاول إقناع إدارة ترامب، بأن إيران تستخدم المفاوضات لكسب الوقت وقمع الاحتجاجات. اجتماعات الحكومة الإسرائيلية وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الأزمة المتفاقمة في إيران تُناقش حاليا على أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية.ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "نطاق وتوقيت وشكل أي إجراء أميركي ضد إيران لا يزال غير واضح". وأوضحت الصحيفة أنه "يتم إطلاع المجلس الوزاري الأمني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على سيناريوهات عدة تشمل احتمال انهيار النظام الإيراني والتدخل الأميركي المباشر". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت إنه إذا قرر الرئيس ترامب إصدار أمر بشنّ هجوم على إيران فإن خياراته "محدودة".وأشارت الصحيفة إلى أن الخيارات المحدودة أمام ترامب إذا قرر شنّ هجوم على إيران يرجع إلى نقل الأفراد والمعدات العسكرية إلى منطقة الكاريبي. ووفق الصحيفة يوجد حاليا ست سفن حربية تابعة للبحرية الأميركية فقط في الشرق الأوسط، منها ثلاث سفن قتالية ساحلية، وثلاث مدمرات، مقابل 12 سفينة في منطقة الكاريبي.وكان ترامب قد قال في تصريحات الثلاثاء إنه لدى القيادة الإيرانية "مشكلة كبيرة"، مضيفا: "آمل أن لا يقتلوا الناس، ويبدو لي أنهم أساءوا التصرف بشدة، لكن هذا غير مؤكد".