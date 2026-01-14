living cost indicators
ترامب يتوعد إيران بإجراءات "قوية جدا" إذا فعلت "هذا الأمر"

14
JANUARY
2026
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن ‌الولايات المتحدة ستتخذ "⁠إجراءات قوية جدا" إذا بدأت الحكومة ‌الإيرانية إعدام المحتجين، لكنه لم يوضح ماهية هذه الإجراءات. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "سي بي إس ⁠نيوز": "لم أسمع عن (الإعدام) شنقا. إذا ‌شنقوهم سترون ‍بعض الأمور... سنتخذ إجراءات قوية جدا ‌إذا أقدموا على مثل هذا الأمر".

ونقلت الشبكة عن ترامب قوله: "أنا على علم بمقتل عدد كبير من الأشخاص خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات في إيران". وتابع ترامب قائلا: "هناك الكثير من المساعدات في الطريق للمواطنين الإيرانيين".

ووجه ترامب، الثلاثاء، رسالة للمحتجين الإيرانيين، قائلا إن "المساعدة في طريقها إليكم"، من دون أن يفسر ما يقصده. وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج وسيطروا على مؤسساتكم". وأعلن الرئيس الأميركي إلغاء جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين "لحين توقف قتل المحتجين". وفي وقت لاحق، أثار ترامب المزيد من الغموض عن "المساعدة الآتية"، عندما قال للصحفيين: "ستكتشفون ذلك بأنفسكم".

وذكر مسؤول إيراني أن نحو 3 آلاف شخص قتلوا خلال الاحتجاجات في إيران، بما في ذلك أفراد أمن. وفي أكثر من مناسبة قال ترامب إن العمل العسكري من الخيارات التي يدرسها لمعاقبة إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات. ولكن العمل العسكري لم يكن الخيار الوحيد بين يدي واشنطن، إذ أعلن ترامب في وقت متأخر من الإثنين عن ‌فرض رسوم جمركية ‍25 بالمئة على المنتجات من أي دولة تتعامل مع إيران.

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مصدر مطلع قوله إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو صرّح في اجتماعات مغلقة عُقدت في الأيام الأخيرة، بأن الإدارة في هذه المرحلة تبحث في ردود غير عسكرية لمساعدة المتظاهرين في إيران.
