البشرية تتلقى إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائية؟

تلقت البشرية على الكرة الأرضية رسالة غامضة مدتها عشر ثوانٍ فقط من الفضاء الخارجي، لكنها أثارت موجة من الهلع والحيرة في أوساط العلماء الذين تمكنوا من التقاطها، وأعادت هذه الرسالة التي لم تُفهم بعد فتح باب الأسئلة عما إذا كان مصدرها كائناتٍ فضائية تحاول التواصل مع كوكب الأرض. وقال العلماء إن الرسالة أو الإشارة التي تبلغ مدتها عشر ثوانٍ فقط يعود مصدرها إلى مكان مجهول في أعماق الفضاء، وهو ما يعني أن باب التكهنات والاحتمالات يظل مفتوحاً.وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت"، إن مصدر الإشارة الغامضة هو أحد أبعد النقاط في الكون، فيما لا يزال العلماء يحاولون فهم أصول هذه الرسالة. وأكد قمران صناعيان تابعان للأرض أن الإشارة الغامضة أتت من نقطة تبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض، يُرجح أنها ناتجة عن انفجار مستعر أعظم عندما كان عمر الكون 730 مليون سنة فقط. وكلما كان الجسم أبعد في الفضاء، استغرق ضوؤه (أو إشارته) وقتاً أطول للوصول إلينا، لذا عندما نرى انفجاراً أو نجماً بعيداً جداً، فإننا في الواقع ننظر إلى ما حدث هناك قبل مليارات السنين، وكأنها آلة زمنية تُرينا الماضي. وفي هذه الحالة، يعتقد العلماء أن انفجار أشعة غاما عالي الطاقة هذا، والذي أطلقوا عليه اسم (GRB 250314A)، ناتج عن أقدم مستعر أعظم تم تسجيله على الإطلاق منذ فجر التاريخ. وأشعة غاما هي أشكال غير مرئية من الضوء فائقة القوة.وتُعدّ هذه الانفجارات النجمية المصدرَ الأقوى للإشعاع المعروف في الكون، وهي ناتجة عن انفجارات نجمية هائلة، وتظهر على كوكبنا على شكل ومضات فائقة السطوع. ولا يزال العلماء غير متأكدين من سبب تشابه هذا المستعر الأعظم القديم من بدايات الكون مع النجوم المتفجرة التي نراها اليوم في كوننا الحديث القريب. وإذا كان هذا الانفجار هو المصدر الحقيقي للإشارة، يتوقع باحثون من وكالة ناسا الأميركية ووكالة الفضاء الأوروبية أن تكون النجوم المبكرة أكبر حجماً وأكثر سخونة، وأن تُنتج انفجارات أكثر شراسة مما أشارت إليه الإشارة الغامضة. ويقول أندرو ليفان، المؤلف الرئيسي لدراسة جديدة حول الإشارة من جامعة رادبود في هولندا: "لم يُرصد سوى عدد قليل من انفجارات أشعة غاما خلال الخمسين عاماً الماضية، والتي تعود إلى المليار سنة الأولى من عمر الكون. هذا الحدث تحديداً نادر للغاية ومثير جداً".واكتُشفت الإشارة لأول مرة في 14 مارس 2025، عندما رصدها القمر الصناعي "مرصد الأجسام المتغيرة في الفضاء" على شكل وميض مفاجئ من ضوء عالي الطاقة قادم من أعماق الفضاء.وقد نُشرت مؤخراً دراستان حول المصدر المحتمل لهذه الإشارة البعيدة. ويُعدّ هذا المسبار مشروعاً مشتركاً بين علماء من فرنسا والصين، وهو مصمم لرصد هذا النوع من الانفجارات في جميع أنحاء الكون. وكانت الإشارة التي سجلها العلماء عبارة عن انفجار قصير وقوي لأشعة غاما، وهي موجات طاقة غير مرئية أقوى من الأشعة السينية، وقادرة على اختراق جسم الإنسان مباشرةً، مُلحقةً الضرر بالخلايا والحمض النووي والأنسجة. ونظرًا لأن هذا الانفجار يُرجّح أنه ناتج عن نجم متفجر يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض، فإن أشعة غاما التي وصلت إلى الأرض كانت أضعف بكثير من أن تُشكّل أي خطر على البشر.واستمر هذا الانفجار حوالي 10 ثوانٍ فقط، لأن انفجارات أشعة غاما تُشبه الألعاب النارية السريعة في الفضاء، حيث تُطلق كمية هائلة من الطاقة في فترة وجيزة جدًا قبل أن تتلاشى.