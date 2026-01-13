living cost indicators
تعيين حارس مادورو وزيراً.. ما قصة الفنزويلي خوان إسكالونا؟

13
JANUARY
2026
عيّنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الإثنين أحد الحراس الشخصيين السابقين لسلفها المخلوع نيكولاس مادورو، وزيرًا في حكومتها. وقرّرت روديغيز تعيين الكابتن خوان إسكالونا وزيرا للمكتب الرئاسي الذي يدير جدول أعمال الرئيس ويتولى التنسيق مع الوكالات الحكومية.

من هو خوان إسكالونا؟ وكان إسكالونا معاونًا سابقًا لسلف مادورو هوغو تشافيز، ثم أصبح عضوًا في فريق حماية مادورو إلى أن أُلقي القبض على الأخير مع زوجته سيليا فلوريس في الثالث من كانون الثاني/يناير في عملية عسكرية أمريكية في كراكاس. الهجوم الأميركي أسفر عن مقتل نحو 55 من أفراد فريق حماية مادورو، بينهم 32 كوبيًا كانوا يتولون حمايته بموجب ترتيب مع سلطات هافانا الحليفة لفنزويلا.

ومشاركة إسكالونا في أول اجتماع لمجلس وزراء ترأسته رودريغيز الأسبوع الماضي، دحضت شائعات كانت تشير إلى مقتله في الضربة. ويقول بعض من مؤيدي مادورو إن حليفًا مقرّبًا له خانه. حكومة فنزويلا الجديدة تعيين إسكالونا يندرج في إطار مجموعة أولى من التعديلات التي أدخلت على التشكيلة الحكومية في كراكاس بضغط من واشنطن التي تدفع باتّجاه إجراء مفاوضات لإتاحة الوصول الأميركي إلى النفط الفنزويلي. واستبدلت رودريغيز قائد الحرس الرئاسي وعيّنت مسؤولًا اقتصادياً جديداً.

وتم تعيين الضابط أنيبال كورونادو، وزيرًا للبيئة. وأعلنت رودريغيز التعيينات عبر منصة تلغرام، مشيدة بولاء إسكالونا وخبرته. ويقبع مادورو وفلوريس في سجن فدرالي في بروكلين منذ مثلا أمام محكمة أميركية مطلع الأسبوع الماضي، حيث دفعا ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما ومن ضمنها الاتجار بالمخدرات، بانتظار الجلسة المقبلة في 17 آذار/مارس. وقال الرئيس دونالد ترامب الأحد إن إدارته تعمل بشكل جيد مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، مبديا انفتاحه على الاجتماع معها.
